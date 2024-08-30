Türkiye Ekonomisi Eylül Ayında Yoğun Veri Gündemine Odaklanacak - Son Dakika
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Türkiye Ekonomisi Eylül Ayında Yoğun Veri Gündemine Odaklanacak

Türkiye'nin ekonomi veri gündemi eylül ayında büyüme, ihracat, enflasyon rakamları ve Orta Vadeli Program (OVP) güncellemeleriyle dolu olacak. Piyasalar, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi, ağustos ayı dış ticaret verileri, enflasyon rakamları, iş gücü istatistikleri ve bütçe gerçekleşmeleri gibi verilere odaklanacak. Ayrıca, OVP'nin eylülün ilk haftasında yayımlanması bekleniyor ve Yatırım Danışma Konseyi toplantısı da düzenlenecek.

30.08.2024 11:16
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Türkiye'yi gelecek haftadan itibaren yoğun bir ekonomi veri gündemi beklerken gözler eylülde bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da güncelleme çalışmaları son aşamaya gelen Orta Vadeli Program'da (OVP) olacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, eylülde piyasalar açıklanacak yoğun veri takvimine ve OVP'ye odaklanacak.

2 Eylül Pazartesi günü piyasaların gözü yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisinde olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da duyurulacak. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 4,5, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyümüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde elde edilen yüzde 5,7'lik büyüme rakamına ilişkin, "Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor." ifadesini kullanmıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin bu yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 arttığını tahmin ediyor.

İhracat verileri İstanbul'da açıklanacak

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin de 2 Eylül Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Dış ticaret verilerinin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından İstanbul'da duyurulması öngörülüyor.

İhracat, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22 milyar 512 milyon dolar olurken en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaşılmıştı.

Enflasyon rakamları 3 Eylül'de açıklanacak

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da duyuracak. Temmuzda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 41,37, aylık yüzde 1,94 olarak açıklanmıştı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Ekonomi yönetimi, haziran ve temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından dezenflasyon sürecinin başladığını ifade etmişti.

Temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri de 10 Eylül Salı günü belli olacak. İşsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 olmuştu.

Aynı gün duyurulacak temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi ve dış ticaret endeksleri de yakından takip edilecek. Sanayi üretimi haziranda yıllık yüzde 4,7, aylık yüzde 2,1 azalmıştı.

Merkez Bankasının temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri de 12 Eylül Perşembe günü açıklanacak. Cari işlemler hesabı, Eylül 2023'te açıklanan verilerin ardından son olarak Haziran 2024'te 407 milyon dolar fazla vermişti.

Bütçe verileri ve faiz kararı yakın takipte

Ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 16 Eylül Pazartesi günü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak. Aynı gün, temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi ile ücretli çalışan istatistikleri ve ağustos ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verileri belli olacak.

TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini 17 Eylül Salı günü duyuracak. Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satılmıştı.

Gözler, 19 Eylül'de toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında da olacak. Kurul, 20 Ağustos'taki toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Ekonominin yol haritası belli oluyor

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra eylülde açıklanması beklenen ve Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin ayrıntıları da yakından takip edilecek. OVP ile 2025-2027 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında son gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir hazırlıkları devam eden OVP'ye ilişkin çalışmaların katılımcı bir anlayış ve ekip ruhu içinde devam ettiği belirtilmişti.

OVP'nin eylülün ilk haftasında yayımlanması bekleniyor.

Programa ilişkin çalışmaların yanı sıra 2025 yılı bütçesine yönelik hazırlıklar da hazırlanacak. Bütçe teklifinin son rötuşların ardından ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Yatırım Danışma Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Eylül Cumartesi günü dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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