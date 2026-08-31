Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yürürlüğe Girdi

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Yeni yönetmelik ile Türkiye, sera gazı emisyonlarını piyasa temelli mekanizma ile azaltacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi (TR ETS) Yönetmeliği'nin, kamu kurumları ve kapsama giren işletmeler açısından yeni bir piyasa mekanizması sürecinin başlangıcı olduğunu bildirdi.

İklim Değişikliği Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlıkça hazırlanan ve 7552 sayılı İklim Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği, 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını piyasa temelli bir mekanizmayla azaltmayı hedefleyen ulusal karbon piyasasının işleyişine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme, kapsama giren tesislerin sera gazı emisyon izni alması, emisyonların izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasının yanı sıra tahsisatların dağıtılması ve karbon piyasasında alınıp satılmasına ilişkin süreçleri kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İklim Değişikliği Başkanı Hasar da Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği'nin, sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esasları bu kapsamda ve bu düzeyde ayrıntılı biçimde ilk kez ortaya koyduğunu belirtti.

Hasar, "Bu durum, hem kamu kurumları hem de kapsama giren işletmeler açısından yeni bir piyasa mekanizması sürecinin başlangıcı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemin pilot uygulama dönemiyle kademeli olarak devreye alınacağını aktaran Hasar, yönetmeliğin bu süreçte usul ve esasların kademeli olarak netleşmesini öngördüğünü, Başkanlık olarak da İklim Kanunu ve yönetmelik kapsamındaki yükümlülükler doğrultusunda usul ve esasları yayımlayarak ilgili tarafları güncel ve doğru bilgiyle buluşturacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Emisyon Ticaret Sistemi Yürürlüğe Girdi - Son Dakika

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