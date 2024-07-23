Türkiye, Etiyopya'daki toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

Güncel

Türkiye, Etiyopya'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenler için Etiyopya halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya'da yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Etiyopya halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu yaşanan toprak kaymasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 229 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.