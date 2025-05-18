Türkiye, Farklı İnançlar Arasında İş Birliğini Destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye, Farklı İnançlar Arasında İş Birliğini Destekliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye'nin farklı inanç ve kültürler arasında anlayışı destekleyeceğini açıkladı.

18.05.2025 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi temsilen Vatikan'da Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo'nun göreve başlama törenine katıldığını belirtti.

Tarihi Aziz Petrus Meydanı'ndaki törende, farklı ülkelerden liderlerle bir araya gelerek, Papa 14. Leo'nun "insan onuru, adalet ve emeğin savunulması" konularındaki mesajlarını dinlediklerini aktaran Ersoy, "Türkiye olarak, farklı inanç ve kültürler arasında anlayış ve iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Dış Politika, Kültür Sanat, Politika, Türkiye, Vatikan, Kültür, Turizm, Güncel, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Farklı İnançlar Arasında İş Birliğini Destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Dengeleri değiştirecek silah Türkiye’de üretilecek Dengeleri değiştirecek silah Türkiye'de üretilecek
Trump Katar’da görüp “Perfecto“ diyerek övdü Türkiye’den gönderilmiş Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Trump’tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna’da harcadığımızın 12 katını kazandım Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım
Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini Çakılan altın fiyatları için yeni rekor tahmini
TFF’nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı Satın aldığı koltuğu inceleyen vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Nurgül Yeşilçay’dan radikal karar İmajını tazeledi Nurgül Yeşilçay'dan radikal karar! İmajını tazeledi
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:24
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
17:52
Canlı anlatım Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında 3 dakikada 2 gol
17:14
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
16:30
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
12:23
Böyle bir şey mümkün mü Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf
12:04
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri
12:00
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı İşte istediği fiyat
1,5 tonluk danasını satışa çıkardı! İşte istediği fiyat
11:58
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
Mazot akan yol piste döndü, vatandaş isyan etti: Gelen birbirine vurdu
11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
11:32
Premier Lig’de ödül verildi Altay Bayındır yılın golünü yemiş
Premier Lig'de ödül verildi! Altay Bayındır yılın golünü yemiş
11:31
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Kına gecesinde dev disko topu gelinin üzerine böyle düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 20:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Farklı İnançlar Arasında İş Birliğini Destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.