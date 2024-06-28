Türkiye, FATF'ın gri listesinden çıkarıldı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasının, ülkenin finansal sistemine güveni daha da artıracağını bildirdi.

Bakanlıktan, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

FATF'ın bugünkü toplantısında Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından temsil edildiği belirtilen açıklamada, "Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye, gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür edilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek, gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir."