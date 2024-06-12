Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yönelik tehditleri kınadı - Son Dakika
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere yönelik tehditleri kınadı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son dönemde gazetecilerin isimlerini ve kurumlarını sayarak hedef gösteren ve tehdit eden siyasetçileri kınadı. Açıklamada, gazetecilere yönelik tehditlerin suç olduğu hatırlatılarak, hedef gösterilen gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması istendi.

12.06.2024 17:39
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(İSTANBUL)- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, son dönemde gazetecilerin isimlerini ve kurumlarını sayarak hedef gösteren ve tehdit eden siyasetçileri kınadı. TGC açıklamasında, " İçişleri Bakanlığı'na da gazetecilerin tehdit edilmesinin de suç olduğunu hatırlatıyor ve hedef gösterilen meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz" denildi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı açıklamada son dönemde gazetecilerin isimlerini ve kurumlarını sayarak hedef gösteren ve tehdit eden siyasetçileri kınadı. Bugüne kadar hedef gösterildiği için öldürülen 67 gazeteci bulunduğuna dikkat çeken TGC Yönetim Kurulu, "Siyasetçiler sorumlu davranmazlarsa yeni bir gazeteci cinayeti olması an meselesidir. İktidar ve muhalefet temsilcileri normalleşme çalışmalarına gazetecileri tehdit edenleri kınayarak, cezalandırılmalarının yolunu açarak başlamalı" dedi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Gazetecilerin sürekli tehdit edildiği ülkede normalleşmeden söz edilemez"

"Demokrasiyle yönetilen ülkelerde siyasetçiler, kendilerine oy veren/vermeyen tüm yurttaşların bilgilenebilmesi için gazetecilerin can ve iş güvenliğine sahip çıkar. Ülkemizde ise kendilerini hukuktan muaf sayan bazı siyasetçiler, gazetecileri ve kurumlarını isim isim sayarak tehdit etmekte, hedef göstermektedir. Gazetecilere evlerinin, iş yerlerinin önünde saldırıp, yoğun bakıma girmelerine neden olan kişilerin bazı partilerde görevli olduğu açık bir biçimde ortaya çıkmasına rağmen, hiçbir cezalandırma söz konusu olmamaktadır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi'nde 67 gazetecinin fotoğrafı bulunmaktadır. Siyasetçiler eğer sorumlu davranmazlarsa, yeni bir gazeteci cinayetinin an meselesi olduğunu söylüyor ve uyarıyoruz. Gazetecilerin sürekli tehdit edildiği bir ülkede iktidar ortakları ve muhalefet partileri normalleşmeden söz edemez. Gazetecilere yönelik tehdit, hedef gösterme ve fiziksel saldırılarda ne yazık ki hem iktidar, hem de muhalefet partilerinden bu hukuksuzluğa karşı bir duruş göremiyoruz.

"Gazetecileri hedef gösterenlere sahip çıkanlar suç ortağıdır"

Meslektaşlarımızı tehdit eden siyasetçileri kınamayarak, cezalandırmayarak sahip çıkan, şiddeti normalleştiren tüm partilerin olası bir saldırı ya da gazeteci cinayetinde suç ortağı olacaklarını, onları sorumlu tutacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.

Hukuk, bu ülkede yaşayan her yurttaşın can güvenliği için vardır. Parti yöneticileri ve milletvekilleri hukuktan muaf değildir. Siyasetçilerin gazetecileri tehdit etmesi suçtur. Gazetecileri tehdit etmeyi alışkanlık haline getiren siyasetçileri kınıyoruz. İktidar ve muhalefet temsilcileri demokrasi açısından normalleşme istiyorlarsa gazetecilere yönelik hedef gösterme ve saldırılara karşı durarak, kınayarak, cezalandırılma yollarını açarak başlamalıdır. İçişleri Bakanlığı'na da gazetecilerin tehdit edilmesinin de suç olduğunu hatırlatıyor ve hedef gösterilen meslektaşlarımızın can güvenliğinin sağlanmasını istiyoruz. Hedef gösterilen meslektaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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