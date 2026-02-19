Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, iftar programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, iftar programı düzenledi

19.02.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV), Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ev sahipliğinde şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla iftar programı düzenledi.

Keçiören Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Özarslan, şehit aileleri ve gazilerle ramazanın ilk günü oruç açmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin emanetlerinin ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirten Özarslan, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar ise şehit yakınlarının millete emanet olduğunu belirterek, "Şehitlerimiz bu milletin namusu, bu milletin haysiyeti bu milletin şerefi, bu milletin bağrından çıkmış kahramandır. Selam olsun o kahramanı yetiştiren analara, 'vatan sağ olsun' diyen şehit babalarımıza." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye"nin yüzyılın projesi olduğunu söyleyen Aylar, atılan her samimi adımı kıymetli bulduklarını dile getirdi."

Programda, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ile AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Ömer Faruk İslam da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mesut Özarslan, Politika, Türkiye, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, iftar programı düzenledi - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:44:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, iftar programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.