Türkiye'nin gelişimi için kadın emeği güçlendirilmeli

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Türkiye gelişecekse kadın emeği güçlendirilmeli. Hiçbir toplum kadınlarını dışlayarak gelişemez. Sadece emek değil; kadınların dışlanması, aynı zamanda aklınızın da yarısının toplumun gelişmesinde dışlanması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
Ay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kayıtlı çalışanların yaklaşık yüzde 34'ünün kadın olduğuna dikkati çekerek, kadın istihdamının daha da artırılması gerektiğini vurguladı.
Kadın çalışanların sorunlarının tespiti ve beklentilerinin belirlenmesi için imalat sanayisinde odaklı 3 bin kadın çalışanın katılımıyla anket yaptıklarını belirten Ay, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Anketin sonucuna göre emekçi kadınlar, tüm emekçiler gibi daha iyi çalışma koşulları yanında, terfi ve yükselişlerinin engellenmemesi, ayrımcılık uygulanmaması ve eğitim-kariyer olanaklarından eşit düzeyde yararlanmayı talep ettiler. Kadınlar engellerle karşılaşmakta, gelişimleri engellenmektedir. Biliyoruz ki sendikasız, örgütsüz iş yerlerinde sorun çok daha derindir. Hayatın her alanında olduğu gibi, iş yerlerinde de ayrımsız, insan onuruna yakışır çalışma ancak ve ancak sendikalılıkla olur. Türkiye gelişecekse kadın emeği güçlendirilmeli. Hiçbir toplum kadınlarını dışlayarak gelişemez. Sadece emek değil; kadınların dışlanması aynı zamanda aklınızın da yarısının toplumun gelişmesinde dışlanması anlamına gelir."
"Kadınların hala ayrımcılıkla, engellerle karşılaştığını görmek üzüntü verici"
Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan da imalat sanayinde çalışan kadınların yaklaşık yarısının dokuma, hazır giyim ve deri iş kolunda olduğunu belirterek, sendikal örgütlenmenin olmadığı yerlerde kadınların karşılaştığı sorunların daha derin olduğunu vurguladı.
Özcan, şunları kaydetti:
"İmalat sanayiinin geneline baktığımızda, kadınların hala ayrımcılıkla, engellerle karşılaştığını görmek üzüntü verici. Anket sonuçlarına göre, kadınlar hala ücret eşitsizliği, üst yöneticilerce sorunlarına yeterli duyarlılıkla yaklaşılmaması, yöneticilerin adil davranmaması, ayrımcılık ve buna bağlı psikolojik baskı, uzun çalışma saatleri, iş-özel yaşam dengesinin kurulmaması, kreş ve çocuklarla ilgili yeterli imkanların sağlanmaması sorunlarıyla boğuşuyor. En önemli sorunlardan biri kadın çalışanların terfi ödüllendirmede adaletli davranılmaması. Kadınların yükselişi önündeki engeller, bir an önce kaldırılmalı."
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