Türkiye, Hicaz Demiryolu Projeleriyle Bölgesel Ticareti Güçlendiriyor

12.04.2026 12:50
Türkiye, Hicaz Demiryolu projeleriyle Suriye’ye uzanan ticaret yollarını yeniden inşa ederek bölgesel ekonomik entegrasyonu hedefliyor. Yaklaşık 110 milyon dolarlık yatırım ile Halep’e kadar uzanan demiryolu hattıyla birlikte, Türkiye’nin Suriye içlerine ulaşımı ve Irak pazarına erişimi kolaylaşacak.

Türkiye, Hicaz Demiryolu projeleriyle Suriye'ye uzanan ticaret yollarını güçlendiriyor ve bölgesel ekonomik entegrasyonu hedefliyor. Türkiye, Suriye ile olan demiryolu bağlantılarını yeniden tesis ederek bölgesel ticaretin altyapısını yeniden şekillendirmeyi planlıyor. Bu projelerin merkezinde, tarihi Hicaz Demiryolu hattının canlandırılması yer alıyor. Türkiye’nin mevcut demiryolu ağının Halep’e kadar uzatılması için yaklaşık 110 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Bu hat, özellikle yük taşımacılığına odaklanarak, Türkiye’nin Suriye içlerine ve güneydeki pazarlara erişimini kolaylaştıracak.

Projenin bir diğer önemli ayağı ise Nusaybin ile Kamışlı arasındaki demiryolu hattının yeniden devreye alınması olacak. Bu bağlantı sayesinde Türkiye, Suriye ile olan ticaretinin yanı sıra Irak’a uzanan yollar üzerinden Körfez bölgesiyle de demiryolu entegrasyonu sağlamayı hedefliyor. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, bu projeler Türkiye’nin dış ticaretinde maliyetleri doğrudan etkileyebilecek bir potansiyele sahip. Demiryolu taşımacılığı, karayoluna göre daha düşük maliyetli ve yüksek kapasiteli olması nedeniyle sanayi ürünleri, enerji ve hammadde taşımacılığında önemli avantajlar sunuyor.

Bu durum, Türk ihracatçısının rekabet gücünü artırmasının yanı sıra, sınır bölgelerinde lojistik, depolama ve gümrük faaliyetleri üzerinden yeni istihdam olanakları yaratma potansiyeli taşıyor. Halep’in savaş öncesinde Suriye’nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden biri olması, projenin ekonomik boyutunu daha da önemli kılıyor. Demiryolu bağlantısının yeniden tesis edilmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki ticaretin yeniden canlanmasını ve Halep’in bölgesel bir sanayi merkezi olarak yeniden toparlanmasını bekliyor.

Ayrıca, Nusaybin-Kamışlı hattının devreye girmesi, Türkiye’nin Irak pazarına ulaşımında alternatif bir kanal oluşturabilir. Şu anda büyük ölçüde karayolu üzerinden gerçekleştirilen Türkiye-Irak ticaretinde demiryolu seçeneğinin devreye alınması, taşıma sürelerini kısaltabilir ve maliyetleri düşürebilir. Bu durum, Türkiye’nin Körfez’e uzanan ticaret koridorlarında daha etkin bir rol üstlenmesine olanak tanıyabilir. Tarihi Hicaz Demiryolu, bu projelerin sembolik temelini oluşturuyor.

II. Abdülhamid döneminde 1900-1908 yılları arasında inşa edilen bu hat, Şam ile Medine arasında uzanarak hem hac yolculuklarını kolaylaştırmayı hem de Osmanlı’nın bölgedeki idari bağlarını güçlendirmeyi amaçlamıştı. Günümüzde gündeme gelen yeni projeler, bu tarihi hattın işlevini modern bir ticaret ve lojistik odaklı ekonomik koridora dönüştürme potansiyeli taşıyor. Ancak projelerin hayata geçirilmesi, bölgedeki güvenlik koşulları, Suriye’deki siyasi belirsizlik ve uluslararası yaptırımlar gibi faktörlere bağlı olacak.

Uzmanlar, altyapının önemli ölçüde tahrip olduğu bölgelerde ciddi yeniden inşa maliyetlerinin gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Tüm bu unsurlara rağmen, Türkiye’nin Suriye üzerinden Orta Doğu’ya uzanan demiryolu hatlarını yeniden devreye alma planları, yalnızca bir ulaştırma projesi değil; aynı zamanda bölgesel ekonomik entegrasyonun yeniden kurulmasına yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

