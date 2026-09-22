Türkiye, ICAO sürekli izleme denetiminde yüzde 95,45 başarı elde etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye, ICAO sürekli izleme denetiminde yüzde 95,45 başarı elde etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, ICAO sürekli izleme denetiminde yüzde 95,45 başarı elde etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHGM, 16-22 Eylül 2026'daki ICVM kapsamında ICAO denetimlerinde Türkiye'nin yüzde 95,45 başarıya ulaştığını açıkladı. LEG, ORG, OPS ve AIR alanlarının tamamında Etkin Uygulama seviyesi ICAO EUR/NAT ortalamasının üzerine çıktı; LEG, OPS ve AIR'de yüzde 90'ı aştı.

ULUSLARARASI Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 'Evrensel Emniyet Gözetim Denetim Programı Sürekli İzleme Yaklaşımı' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Türkiye, yüzde 95,45 oranında başarıya ulaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "16–22 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ICVM kapsamında yeniden değerlendirilen LEG (Mevzuat), ORG (Organizasyon), OPS (Uçuş Operasyonları) ve AIR (Uçuşa Elverişlilik) alanlarının tamamında Türkiye'nin Etkin Uygulama (EI) seviyesi ICAO EUR/NAT bölge ortalamasının üzerine çıktı. LEG, OPS ve AIR alanlarında ise yüzde 90'ın üzerinde Etkin Uygulama seviyesine ulaşıldı.22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısında paylaşılan sonuçlar, Türkiye'nin sivil havacılık emniyet gözetim sisteminin ve kurumsal kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen mevzuat kurumsal kapasite, teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm çalışmaları elde edilen ilerlemede önemli rol oynadığını belirten SHGM, "Başta KDM-ORG ve KDM-ERP olmak üzere kullanılan dijital sistemler; süreçlerin uçtan uca izlenebilirliğinin artırılmasına, veri ve kanıtların bütüncül şekilde yönetilmesine, denetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine, raporlama ve analiz imkanlarının geliştirilmesine ve kurumsal karar mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağladı. Elde edilen sonuçlar nihai bir hedef değil, Türkiye'nin sivil havacılık emniyet sistemini daha ileri seviyelere taşıma yolunda önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Dijitalleşme, veri ve kanıta dayalı gözetim anlayışının daha da geliştirilmesiyle; yalnızca mevcut uyumu sürdüren değil, riskleri önceden tespit eden ve hadiseler gerçekleşmeden önlem alınmasını sağlayan yeni nesil bir sivil havacılık gözetim sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde, elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin ICAO emniyet gözetim kapasitesinin daha da ileri taşınması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüTeknolojiHavacılıkTürkiyeUlaşımGüncelEylülSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 00:01:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye, ICAO sürekli izleme denetiminde yüzde 95,45 başarı elde etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement