Türkiye, İklim Değişikliği İçin İş Birliği Çağrısı Yaptı - Son Dakika
Türkiye, İklim Değişikliği İçin İş Birliği Çağrısı Yaptı

12.02.2026 22:58
Büyükelçi Caymazoğlu, Ürdün'de iklim değişikliği sorunlarına karşı ortak mücadele çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Ürdün'de düzenlenen "Brezilya'dan Türkiye'ye İklim Konferansı: Plandan Uygulamaya" başlıklı çalıştayda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin küresel ölçekte etkili olduğunu belirterek, nesillerin geleceğinin ciddi bir tehdit altında olduğunu söyledi.

Ürdün Çevre Bakanlığı tarafından ülkenin güneyindeki Petra kentinde düzenlenen çalıştaya, Ürdün Haşimi Kraliyet Ailesi'nden tarihi miras ve iklim konularına bakan Prenses Dana Firas'ın yanı sıra Çevre, Dışişleri ve Eski Eserler bakanlıklarından üst düzey yetkililer katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Büyükelçi Caymazoğlu, Türkiye'nin bu yıl dönem başkanlığını üstleneceği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ortak mücadele çağrısında bulundu.

İklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda insani ve kalkınma boyutu olan küresel bir sınama olduğuna işaret eden Caymazoğlu, bu tehditle dayanışma içinde mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Caymazoğlu, iklim değişikliğinin küresel ölçekte etkili olduğunun altını çizerek, "Nesillerin geleceği ciddi bir tehdit altında." dedi.

Ürdün'ün iklim değişikliği bağlamında karşı karşıya bulunduğu sorunlara Türkiye'nin bölgesel sorumluluk bilinciyle yaklaştığını belirten Caymazoğlu, çalıştayın düzenlenmesi dolayısıyla Ürdün makamlarına teşekkür etti.

Caymazoğlu ayrıca, Türkiye'nin COP31 Dönem Başkanlığı çerçevesinde Avustralya ile birlikte ortaya koyduğu özel yaklaşıma değinerek, kasım ayında Antalya'da düzenlenmesi öngörülen COP31 Zirvesi, Türkiye'nin İklim Aksiyon Planı ve öncelikleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin, COP31 Dönem Başkanı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapıcı bir köprü rolü üstlenmeyi hedeflediğini vurgulayan Caymazoğlu, iklim değişikliğiyle mücadelede somut ve pratik sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Başta kuraklık, artan sıcaklıklar ve orman yangınlarıyla mücadele eden Akdeniz Bölgesi olmak üzere, Pasifik ve Afrika dahil kırılgan bölgelerin ihtiyaçlarına öncelik verileceğini belirten Caymazoğlu, Türkiye'nin "Yeşil Dönüşüm Vizyonu" ve "2053 Sıfır Emisyon Hedefi" doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya'da düzenlenecek COP31'e ilişkin olarak "Türkiye'nin insanlığın yanında yer aldığını" vurgulamıştı.

Bakan Kurum, "Kadim dünyadan bugüne ulaşan tek bir reçete vardır: Doğayla uyumlu yaşamak. Çünkü dünya ortak evimizdir ve bizim gideceğimiz başka bir yer yoktur. Türkiye, küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Politika, Türkiye, Güncel, Ürdün, Çevre, Doğa, Son Dakika

