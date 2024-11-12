Türkiye-İran Konsolosluk İstişareleri

Türkiye- İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirildi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-İran 20. Dönem Konsolosluk İstişareleri Bakan Yardımcımız Burhanettin Duran ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahid Celalzade başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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