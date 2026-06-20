Türkiye-İtalya İlişkileri Güçleniyor

(ANKARA)- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile birlikte İstanbul'da düzenlenen "Italian Supply Chain Integration in EPC Projects" etkinliğinin kapanış oturumuna katıldığını belirterek, Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini, ticaret hacmini 40 milyar doların üzerine taşımak için çalıştıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giuseppe Manzo ile birlikte İstanbul'daki tarihi Venedik Sarayı'nda düzenlenen "Italian Supply Chain Integration in EPC Projects" etkinliğinin kapanış oturumu ve networking programına katıldıklarını açıkladı.

Bolat, paylaşımında Türkiye ile İtalya arasındaki ekonomik iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akdeniz'deki birinci ticaret ortağımız olan İtalya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Ticaret hacmimizi 40 milyar dolar hedefinin üzerine taşımak için kararlılıkla çalışırken, yatırımlar, sanayi, müteahhitlik, savunma ve ileri teknoloji alanlarında da iş birliğimizi derinleştiriyoruz."

Türk müteahhitlik ve EPC firmalarının küresel ölçekteki tecrübesi ile İtalyan sanayisinin mühendislik, teknoloji ve finansman kapasitesi arasındaki güçlü sinerji; her yıl daha fazla projeye, daha fazla ortaklığa ve daha güçlü başarı hikayelerine dönüşmektedir. Türk müteahhitleri yalnızca altyapı ve enerji projelerinde değil, mühendislik çözümleri, tedarik zinciri entegrasyonu ve yenilikçi finansman modellerinde de birlikte değer üretmeye devam etmektedir.

Bugün Avrupa'nın rekabet gücü, ekonomik güvenliği ve sanayi dönüşümü hedefleri açısından da Türkiye-İtalya iş birliği her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, etkinlik boyunca, AB'nin yeni ticaret ve sanayi politikalarının, Sanayi Hızlandırma Yasası başta olmak üzere, Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerindeki stratejik konumunu ve Gümrük Birliği ile tesis edilmiş yüksek entegrasyon düzeyini tam olarak yansıtması gerektiğini bir kez daha vurguladık.

İtalya'nın bu süreçteki yapıcı yaklaşımını ve desteğini önemsiyoruz. Türkiye ve İtalya'nın birlikte hareket etmesi; yalnızca ülkelerimizin değil, Avrupa'nın da rekabetçiliğine, dayanıklılığına ve refahına önemli katkılar sağlayacaktır."