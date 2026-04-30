Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs'ta 4 Kentte Yapacağı Miting Programını Açıkladı

ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da çağrısını yaptığı 1 Mayıs mitinglerinin programlarını kamuoyuna duyurdu.

TKP, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki miting programlarına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul'da saat 15.00'te Kartal Meydanı'nda başlayacak mitingte, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Kurucu Üyesi Gazeteci Barış Terkoğlu, İşçi Temsilcileri Meclisi Sözcüsü Aydaner Aktaş ve Birleşik Emekliler Sendikası Genel Başkanı Mahmut Şengül konuşma yapacak. Kurulacak sahnede tiyatrocular Arda Kavaklıoğlu, Orhan Aydın, oyuncu Senan Kara, müzisyenler Gülcan Altan ve Nejat Yavaşoğulları yerlerini alacak. An Vokal ve Irkçılığa Karşı Kardeşlik Korosu da sahneye çıkacak.

Ankara'da Anıtpark'ta toplanılacak

Ankara'daki saat 15.00'te Anıtpark'ta gerçekleşecek mitingde ise TKP Merkez Komite Üyesi Ali Ufuk Arikan, Türkiye Komünist Gençliği'nde Arda Yavuz, Türkiye Halk Temsilcileri Yürütme Kurulu Üyesi Oğuz Oyan, inşaat işçisi Murat Tanksavar ve emekli Özden Karataş kürsüye gelecek. Sanatçı Gizem Gül, Grup Abdal ve Grup Günyüzü ezgileriyle programda sahne alacak.

İzmir'de kürsü işçilerin olacak

İzmir'de ise Bostanlı Meydanı'nda saat 15'.00'te buluşacak işçilere, TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu, Türkiye Halk Temsilcileri Bornova Temsilcisi Doğan Öçal, emekli Gülay Erken, Digel Tekstil işçisi Oktay Yıldız, metal işçisi Ozan Çayhan ve belediye işçisi Ozan Evcimen seslenecek. Ayrıca, sanatçılar Ece-Sinan, Ercan-Gökhan Çağıran, Hale Tüblek ve Hasan Tanay da sahne alacak.

Adana'da buluşma yeri İller Bankası Kavşağı

TKP'nin Adana'da düzenleyeceği miting ise İller Bankası Kavşağı'nda saat 12.30'da başlayacak. Mitingde TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, öğretmen Eylül Çapar ve elektrik işçisi Özgür Tuna kürsüde olacak. Öte yandan Mersin'de Viranşehir Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) Ritim Topluluğu da ezgilerini işçilerle buluşturacak.