Türkiye-Kore Nükleer İşbirliği Hedefi 20 GW

25.02.2026 14:02
Bakan Bayraktar, Koreli mevkidaşıyla nükleer enerji işbirliğini ve 2050 hedefini açıkladı.

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki iş birliğini görüştüklerini belirterek, 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Kim Jung-Kwan ile bir araya geldiklerini duyurdu.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Seul'de Kore Cumhuriyeti Ticaret, Sanayi ve Kaynaklar Bakanı Sayın Kim Jung-Kwan ile nükleer enerji ve kritik mineraller alanındaki vizyonumuzu ele aldık."

2053 net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda nükleer enerjiyi enerji arz güvenliğimizin temel unsurlarından biri olarak konumlandırıyoruz. Akkuyu'da devam eden sürecin yanı sıra Sinop ve Trakya projeleriyle büyük ölçekli kapasitemizi artırmayı; küçük modüler reaktörleri de devreye alarak 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu çerçevede nükleer teknolojilerde teknik iş birliği, mühendislik kapasitesi ve yerli sanayi katkısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Ayrıca kritik mineraller alanında iki ülkenin birbirini tamamlayan kapasitesini güçlendirecek somut iş birliği seçeneklerini görüştük."

Kaynak: ANKA

