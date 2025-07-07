Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması için düzenlenen etkinliğe katıldı

Türkiye, Kuveyt'te çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi" kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine katıldı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Tuba Nur Sönmez'in Kuveyt'in Asimah Valiliği ve Dahiyat Abdullah Al Salem İdaresi işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Şehir Projesi kapsamındaki geri dönüşüm etkinliğine iştirak ettiği belirtildi.

Katılımcılar etkinlik alanında kurulan atık teslim noktasında geri dönüştürülebilir malzemeleri yetkililere teslim ederek çevre dostu bir gelecek için anlamlı bir birliktelik sergiledi.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte kullanılmış evsel yağ, cam şişe, kağıt ve plastik atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması hedeflendi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin de çevresel farkındalık oluşturulmasını hedefleyen çalışmaya katkı sağladığı aktarılan açıklamada, etkinliğe Kuveytli gönüllülerin de aktif katılım gösterdiği kaydedildi.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, etkinlik kapsamında Türkiye'nin çevre politikalarına da değinerek, ülke genelinde başarıyla yürütülen "Sıfır Atık Projesi" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan ve uluslararası bir boyut kazanan bu çevre hareketinin taşıdığı küresel öneme dikkati çeken Sönmez, Büyükelçiliğin de bu proje doğrultusunda gerekli uygulamaları hayata geçirdiğini ve sıfır atık konusunda kurumsal bir hassasiyetle hareket ettiğini kaydetti.

Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yapılan girişimlerin önemini vurgulayan Sönmez, çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik işbirliği, dayanışma ve farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.