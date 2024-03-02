Türkiye Maarif Vakfı, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Mansur Okulu'nda mental matematik yarışması düzenledi.
Mansur Kampüs Müdürü Ahmet Eray Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı önceki yıllarda Zeyyune Okulu'nda düzenlediklerini anımsatarak, bu yıl yarışmaya yaklaşık 400 öğrencinin katıldığını belirtti.
Yarışmaya Zeyyune Okulu'nun yanı sıra Irak'ın Musul, Kerkük ve Süleymaniye kentlerindeki okullardan öğrencilerin de katıldığını aktaran Daş, "Yarışmanın sonuçları bugün belli oldu ve kazanan öğrencilerimize ödüllerini verdik." dedi.
Yarışmanın son derece heyecanlı geçtiğini ifade eden Daş, başarılı olan öğrencilere THY sponsorluğunda İstanbul'a gidiş dönüş bileti hediye ettiklerini kaydetti.
Bağdat Maarif Okulları Zeyyune Okulu Müdürü Muhammed Esat Uzunlu, öğrencilerin 25 kategoride yarıştığını anlattı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye Maarif Vakfı, Bağdat'ta mental matematik yarışması düzenledi - Son Dakika
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan bir kereste marangozhanesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinin çatı katındaki talaş deposundan çıkan dumanı fark eden iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı oturum ve diğer etkinliklerin, uluslararası yükümlülüklere ülkelerin nasıl yaklaşması gerektiğini yeniden düşündürdüğünü söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski milletvekili Nevzat Korkmaz'ın kızı Dilara Korkmaz'ın düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Akşener, 23 ve 24. Dönem Isparta Milletvekilliği yapan Korkmaz'ın kızının düğününe katılarak destek verdi.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya Diplomasi Formu kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, ülkeler arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan'ın Kıbrıs Türk halkına verdiği destek ele alındı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aşırı hız nedeniyle virajı alamayan bir sürücü, kontrolünden çıkan otomobiliyle 5 metrelik istinat duvarından bir sitenin bahçesine düştü. Kazada sürücü ağır yaralanırken, otomobilden alkol şişesi çıktı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'un Gazze ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.
Muğla ve ilçelerinde düzenlenen aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamada, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 42 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama sonucunda, 10 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilerek cezaevine teslim edildi.
Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında ilçede gerçekleştirdikleri huzur uygulamalarında 133 bin 599 kişinin sorgusunu yaparken, 173 şüpheli tutuklandı. Uygulamalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti, kullanmak ve bulundurmak suçlarından toplamda 258 şüpheli yakalandı. Ayrıca, okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 205 kişiye cezai işlem uygulandı ve 380 umuma açık yer ve park kontrol edildi. Vatandaşlara çeşitli broşürler dağıtılarak bilgilendirme çalışmaları yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?