Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya\'nın Tigray bölgesindeki okulun resmi açılışını gerçekleştirdi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), iç savaş sonrası barışın sağlandığı Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki okulun resmi açılışını gerçekleştirdi.
Okulun resmi açılış törenine, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, TMV Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Mehmet Cangir, TMV Etiyopya Ülke Temsilcisi Kürşad Mahmat, Tigray Bölgesi Başkan Yardımcısı General Tsadkan Gebretensae ve Tigray Bölgesi Eğitim Direktörü Dr. Kiros Geush ile veliler ve Mekele'nin önde gelenleri katıldı.
Büyükelçi Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Etiyopya ile 128 yıllık diplomatik ilişkilerine değinerek, "Halklar arasındaki temasların beş yüzyıl kadar geriye gittiğini biliyoruz. Bu ülkedeki tüm etnik toplumlarla eşit derecede yakın ilişkimiz bulunuyor. Bu nedenle Türkiye Maarif Vakfının Etiyopya'daki yedinci okulunu Tigray bölgesine açmasını çok anlamlı buluyoruz. Bu okulun iç savaş sonrasında bölgenin yeniden ayağa kalkmasına büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.
TMV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özkan da TMV'nin Etiyopya Temsilciliğine bağlı Uluslararası Maarif Okulları Mekele Şubesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.
TMV'nin iyi insan yetişme misyonuyla Etiyopya'daki ilk faaliyetlerine 2018'de başladığını, Etiyopya Uluslararası Maarif Okullarının ilk şubesinin ise 2019'da Harar'da açıldığını ifade eden Özkan, 2019'da açılan Harar Kültür Merkezi ile Türkçe dil eğitimi dahil olmak üzere çeşitli yaygın eğitim faaliyetleri de gerçekleştirildiğini kaydetti.
Özkan, "Mekele Okulunda toplam 821 öğrenci ve 106 personel eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Etiyopya Uluslararası Maarif Okulları 4 farklı bölgedeki 7 kampüsünde 3 bin 430 öğrencisi ve 720 personeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürerek Etiyopya toplumuna, ekonomisine ve eğitim sektörüne katkılarını sürdürmektedir." dedi.
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