Türkiye Maarif Vakfı, Nijer'deki üç kampüste 1600 öğrenciye eğitim veriyor - Son Dakika
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Türkiye Maarif Vakfı, Nijer'deki üç kampüste 1600 öğrenciye eğitim veriyor

Türkiye Maarif Vakfı, uluslararası standartlardaki okulları ve merkezleriyle faaliyet gösterdiği Nijer'deki üç kampüste 1600 öğrenciye eğitim veriyor. Türkiye Diyanet Vakfı Nijer Koordinatörü ve Başmüfettiş, Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijer'deki faaliyetlerine 2017 yılında başladığı ve 300'e yakın personel ile 10'u Türk olan bir ekip tarafından yönetildiği belirtildi. Öğrencilere Fransızca, Arapça, İngilizce ve Türkçe eğitimi verildiği vurgulandı.

14.06.2024 09:53
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Uluslararası standartlardaki okulları ve merkezleriyle faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijer'deki üç kampüsünde 1600 öğrenciye eğitim veriliyor.

Kurban Bayramı öncesi Afrika kıtası ülkelerinden Nijer'de gönüllülerle hazırlıklarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı Nijer Koordinatörü Muhammed Furkan Özkan ve Başmüfettiş İbrahim Öztürk, başkent Niamey'deki Türkiye Maarif Vakfı'nı ziyaret etti.

Heyet, Türkiye Maarif Vakfı'nda okul müdürü olarak görev yapan Turgut Şimşek ve yöneticilere, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Şimşek, kurban organizasyonu için Nijer'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın kurban organizasyonunun başarılı olduğunu belirten Şimşek, yapılan faaliyetin önemini vurguladı.

Şimşek, Türkiye Maarif Vakfı'nın Nijer'de 2017'de faaliyetlerine başladığını söyledi.

Nijer'de üç kampüste faaliyete devam ettiklerini anlatan Şimşek, 1600 öğrenciye eğitim hizmeti verdiklerini vurguladı.

Türkiye Maarif Vakfı'nda 10'u Türk olmak üzere 300'e yakın personelin çalıştığını ifade eden Şimşek, öğrencilere Fransızca ve Arapça'nın yanı sıra İngilizce eğitimi verildiğinin altını çizdi.

Öğrencilere Türkçe eğitimi de verildiğini belirten Şimşek, kampüste iki ya da üç yıl eğitim alan öğrencinin mezun olduktan sonra B1 seviyesinde Türkçe konuşabildiğine dikkati çekti.

Özkan ise çalışmalarıyla gurur duydukları Türkiye Maarif Vakfı çalışanlarına misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Maarif Vakfı, Nijer'deki üç kampüste 1600 öğrenciye eğitim veriyor - Son Dakika

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