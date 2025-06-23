Türkiye ile Mısır siyasi istişareleri iki ülke Dışişleri Bakan Yardımcılarının katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Mısır siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran ile Mısır Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wael Hamed'in eş başkanlığında Kahire'de düzenlendi.
İstişarede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Son Dakika › Güncel › Türkiye-Mısır İstişareleri Kahire'de Gerçekleşti - Son Dakika
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