SPOR Türkiye Motosiklet Federasyonu 'Şampiyonlar Ödül Töreni' düzenlendi

İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Motor sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edip başarı elde eden 9 branştan 229 sporcu TMF Şampiyonlar Ödül Töreni'nde kupalarına kavuştu.

Düzenlenen ödül törenine; Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, yönetim kurulu üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

Federasyon olarak 20'nci yıllarını kutladıklarını dile getiren TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Ülkemizde motosikleti bir noktaya getirme hedefinde olduk. Çok genç bir federasyonuz ama 64 amatör spor federasyonu içinde uluslararası başarıda ilk 3'teyiz. Medya görünürlüğünde ilk 5 içindeyiz. Bu başarıları hep birlikte camiamızla kenetlenerek elde ettik. Motor sporları alanında geride bıraktığımız yıl sporcularımız ülkemize kazandırdıkları 140 madalya ile rekor kırdılar. Her sene yükselen bir madalya sayımız. Alt yapıdan yüzlerce çocuk geliyor. İlk önce çocuklarımızın anne ve babalarına sonra da hocalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah 20'nci yılımızda da Ay-Yıldızlı bayrağımızı gururla dünyanın her yerinde taşımaya devam edeceğiz dedi.

Konuşmaların ardından 9 branş 72 sınıfta ilk üç derece giren sporcu ve kulüplere ödülleri takdim edildi.