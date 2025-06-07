Türkiye NATO\'daki Sorumluluklarını Vurguladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın açıklamasına göre, Milli Savunma Bakanı Güler, 4-5 Haziran'da Brüksel'deki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Açıklamada, toplantılara dair değerlendirmelerine yer verilen Güler, genel olarak NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya destek ve bölgesel güvenlik meselelerinin ele alındığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı'mız ile ABD Başkanı Sayın Trump'ın, Ukrayna'da kalıcı ateşkesin sağlanması için güçlü bir irade ortaya koyduğu ve bu çerçevede yoğun temasların devam ettiği ve ev sahipliğimizde, Sayın Trump'ın da katılımıyla ateşkes ve barışın tesisi için çalışmaya hazır olunduğu muhataplara bildirildi."

Bakan Güler, daha sonra NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldıklarını belirterek, toplantıda NATO taahhütlerine 70 yılı aşkın süredir Türkiye tarafından gösterilen bağlılığın Avrupa'nın kolektif savunmasına olan desteği gözler önüne serdiğinin ifade edildiğini aktardı.

"Sürecin sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz vurgulandı"

İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, NATO harekat ve misyonlarına kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında daima ilk beşte yer aldığı ve NATO harekat ve misyonlarda önemli görevler üstlenildiğini vurgulayan Güler, şunları kaydetti:

"Kuzey Atlantik Antlaşması'nın ilkelerine, özellikle bireysel ve kolektif kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan 3'üncü maddeye derinden bağlı kalındığı dile getirildi. Mevcut güvenlik ortamının, barışın ancak caydırıcı yetenekler geliştirilmesi ile korunabileceğini gösterdiği vurgulandı. Ancak, bu yetenek hedeflerine ulaşmak için müttefikler arasında kalan son ihracat kısıtlamaları ile savunma işbirliği ve yatırımlarını sekteye uğratan diğer engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığı mesajı verildi. Savunma harcamalarının etkinliğinin, yetenek hedefleri ile uyumlu bir şekilde yönetilmesi gerektiği ve bu harcamaların akıllıca yapılması için çaba sarf edildiği ifade edildi."

Bakan Güler, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın tesisi için tüm çabaları desteklediklerini, bu kapsamda yakın zamanda Türkiye'de önemli toplantıların gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin huzur ve istikrarı için en büyük tehdit olan PKK/KCK terör örgütünün, 12 Mayıs'ta kendini feshetme ve silah bırakma kararını açıklamasının önemli gelişme olarak değerlendirildiği belirtilmiş ve sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade etmeyeceğimiz özellikle vurgulandı. Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceği, bunun için vizyoner bir yaklaşıma ihtiyaç olduğu düşüncesi dile getirildi. Bu bakış açısıyla AB üyesi olmayan müttefiklerin bu mekanizmalara hakkıyla dahil edilmesine yönelik destek beklenildiği ifade edildi."

Bakan Güler, mevkidaşları ile ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi

Toplantılar kapsamında, Belçika, Letonya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili, Bulgaristan ve Romanya Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirilerek, savunma ve güvenlik alanında işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bu toplantıda gündemdeki konulara ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi, katkılarımızı ve beklentilerimizi birinci ağızdan ifade etme fırsatı bulduk. Ayrıca, hassasiyetle üzerinde durduğumuz iki konu olan terörizmle mücadele ile ihraç kısıtlarının kaldırılması konularına da bir kez daha dikkati çektik. Savunma harcamalarının artırılması hususunun Müttefikler arasındaki ihracat kısıtlamaları ile savunma işbirliği ve yatırımlarını sekteye uğratan diğer engellerin kaldırılması ile birlikte düşünülmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Güvenilir ve güçlü bir müttefik olarak bundan sonra da NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz."