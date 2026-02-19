Türkiye NATO Tatbikatında Önemli Roller Üstlendi - Son Dakika
Türkiye NATO Tatbikatında Önemli Roller Üstlendi

19.02.2026 21:27
NATO'nun Steadfast Dart 2026 tatbikatında TSK, önemli görevler ve yerli ekipmanlarla katıldı.

NATO'nun bu yılki en geniş kapsamlı ve katılımlı fiili tatbikatı olan "Steadfast Dart 2026"nın kara bölümünde, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) 66. Mekanize Piyade Tugayı, topçu bataryası, istihkam savaş direkt destek ve sahra bölüğü ile tatbikatta önemli görevler üstlendi.

NATO'nun Hollanda'daki Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Brunssum), Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlediği "Steadfast Dart 2026" tatbikatı sürüyor.

Müttefiklerin müşterek harekat icra kabiliyetini geliştirmeyi, yüksek hazırlık seviyesindeki kuvvetlerin kısa süre içinde sevk ve idamesini test etmeyi, komuta-kontrol mekanizmalarını doğrulamayı ve deniz-hava-kara unsurları arasında birlikte çalışabilirliğini artırmayı hedefleyen NATO Steadfast Dart 2026'nın kara safhasının basın ve seçkin gözlemci günü etkinliği, Hannover kenti yakınlarındaki Bergen eğitim ve tatbikat sahasında gerçekleştirildi.

Etkinlik çerçevesinde, Türkiye, İspanya, Almanya, İtalya, Çekya başta olmak üzere 10'u aşkın müttefik ülkeden kara unsurları, havadan ve karadan fiili atış, bölgeyi ele geçirme ve güvenliği sağlama senaryosunu tatbik etti.

NATO Müttefik Mukabele Kuvvetlerinde (ARF) görev alan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının seçkin ve donanımlı birliklerinden olan 66. Mekanize Piyade Tugayı, İtalyan mekanize birlikleriyle beraber tatbikatın senaryosu gereği, eşgüdümlü şekilde düşman kontrolündeki bölgenin kurtarılması ve bölgenin güvenliğinin sağlanması görevlerini başarıyla yerine getirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli üretim teçhizatı ve araçları da görücüye çıktı.

???????Müttefik ülkelerin tatbikat senaryosunu başarılı icrasının ardından ülkeler, burada kullandıkları araç, teçhizat ve ekipmanları sergiledi.

Sergi alanında, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ve halihazırda TSK'nın kullandığı Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri ile Aselsan üretimi "Aslan" insansız kara aracı da görücüye çıktı.

66. Mekanize Piyade Tugayından Topçu Üsteğmen Recep Yortanlı da bu tatbikatta kullandıkları yerli ve milli imkanlarla geliştirilen silah ve araçları sergilediklerini belirterek, "Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemlerimizi kullanarak aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere bu silah sistemlerini tanıtarak karşılıklı tecrübe ve bilgi aktarımında bulunduk. Tatbikatımız süresince, Kirpi 2, Vuran, Çakı, Boran 105 milimetre çekili obüs, Fırtına obüsü, Sungur taşınabilir hava savunma sistemleri gibi birçok aracımızı ve teçhizatımızı kullandık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

