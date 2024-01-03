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Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında 4 kadın mükellef bulunuyor - Son Dakika
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Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında 4 kadın mükellef bulunuyor

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın mükellef bulunuyor. İpek Kıraç, Ceyda Lale Tara, Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ve Diane Arcas, en fazla gelir vergisi beyan eden kadın rekortmenler olarak öne çıktı. Toplamda 248 milyon 815 bin 312 lira vergi tahakkuk ettirilen bu kadın mükellefler, farklı faaliyet türleriyle İstanbul'da yer alıyor.

Türkiye\'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında 4 kadın mükellef bulunuyor
03.01.2024 - 13:39,  Güncelleme: 13:48
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Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasında 4 kadın mükellef bulunuyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde isminin açıklanmasına izin veren 4 rekortmen kadın mükellef öne çıktı.

Kadın rekortmenler listesinde dikkati çeken isimlerden biri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç oldu. Kıraç, menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken kendisine 115 milyon 634 bin 175 lira gelir vergisi tahakkuk etti.

Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 72 milyon 30 bin 59 liralık vergiyle listenin 17'nci sırasında yer aldı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı da listenin 65'nci sırasına yerleşti. Faraylı'ya kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında 33 milyon 435 bin 352 liralık vergi tahakkuk ettirildi.

90'ıncı sırada bulunan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas'a, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle 27 milyon 715 bin 726 lira vergi tahakkuk ettiği belirlendi.

Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 4 kadına tahakkuk ettirilen vergi, toplamda 248 milyon 815 bin 312 lira oldu.

Vergi rekortmenleri listesinde ismi açıklanan kadın mükellefler şunlar:

Sıra NoAdı SoyadıFaaliyet TürüVergi Tutarı (TL)İli
9İpek Kıraç Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri 115.634.175 İstanbul
17Ceyda Lale Tara Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri72.030.059İstanbul
65Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri 33.435.352İstanbul
90Diane Arcas Kendi Adına Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri 27.715.726İstanbul

Kaynak: AA
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Koç Holding, İpek Kıraç, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında 4 kadın mükellef bulunuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmenleri arasında 4 kadın mükellef bulunuyor - Son Dakika
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