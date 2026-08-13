Türkiye'nin 2025 Vergi Beyanları Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'nin 2025 Vergi Beyanları Açıklandı

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2025'te Türkiye'de ortalama 428 bin lira matrah beyan edildi. Selçuk Bayraktar en çok vergi ödedi.

Türkiye'de 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen ortalama tutar 127 bin 187 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 127 bin 187 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 78 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u 10 mükellefle Ankara, 3 mükellefle İzmir, 2 mükellefle Kocaeli, birer mükellefle Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük izledi.

78 mükellef isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2025 yılı en fazla vergi verenler listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, kendisine 2 milyar 991 milyon 536 bin 761 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lirayla Haluk Bayraktar oldu. Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç da 830 milyon 795 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Listede 78 mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:

SIRAADI SOYADIFAALİYET TÜRÜTAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL)İLİ
1SELÇUK BAYRAKTARKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ2.991.536.760,62İSTANBUL
2LÜTFÜ HALUK BAYRAKTARKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ2.502.027.660,87İSTANBUL
3MUSTAFA RAHMİ KOÇKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ830.795.072,17ANKARA
4MEHMET SİNAN TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ676.261.751,92İSTANBUL
5(*)(*)(*)(*)
6(*)(*)(*)(*)
7ERMAN ILICAKKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ557.655.112,13ANKARA
8(*)(*)(*)(*)
9MEHMET CENGİZKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ448.694.700,95İSTANBUL
10CEYDA LALE TARAKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ430.317.465,73İSTANBUL
11(*)(*)(*)(*)
12AHMET CENGİZKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ417.497.090,84İZMİR
13MEHMET ÖMER KOÇÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ414.993.536,41İSTANBUL
14(*)(*)(*)(*)
15(*)(*)(*)(*)
16(*)(*)(*)(*)
17EKREM CENGİZKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ397.509.699,21İSTANBUL
18(*)(*)(*)(*)
19(*)(*)(*)(*)
20VELİ ERGİN İMREKENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ297.765.221,63İSTANBUL
(*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler

(Sürecek)

Kaynak: AA

Selçuk Bayraktar, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 2025 Vergi Beyanları Açıklandı - Son Dakika

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