Türkiye'nin 2025 Vergi Beyanları Açıklandı

Türkiye'de 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 lira matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden gelir vergisi tahakkuk ettirilen ortalama tutar 127 bin 187 lira oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 127 bin 187 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı.

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 78 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u 10 mükellefle Ankara, 3 mükellefle İzmir, 2 mükellefle Kocaeli, birer mükellefle Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük izledi.

78 mükellef isminin açıklanmasını istemedi

Türkiye'nin 2025 yılı en fazla vergi verenler listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, kendisine 2 milyar 991 milyon 536 bin 761 lira vergi tahakkuk edildi.

Listedeki ikinci isim, 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lirayla Haluk Bayraktar oldu. Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç da 830 milyon 795 bin lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Listede 78 mükellef ise isminin açıklanmasını istemedi.

2025 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması şöyle:

SIRA ADI SOYADI FAALİYET TÜRÜ TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) İLİ 1 SELÇUK BAYRAKTAR KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 2.991.536.760,62 İSTANBUL 2 LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 2.502.027.660,87 İSTANBUL 3 MUSTAFA RAHMİ KOÇ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 830.795.072,17 ANKARA 4 MEHMET SİNAN TARA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 676.261.751,92 İSTANBUL 5 (*) (*) (*) (*) 6 (*) (*) (*) (*) 7 ERMAN ILICAK KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 557.655.112,13 ANKARA 8 (*) (*) (*) (*) 9 MEHMET CENGİZ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 448.694.700,95 İSTANBUL 10 CEYDA LALE TARA KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 430.317.465,73 İSTANBUL 11 (*) (*) (*) (*) 12 AHMET CENGİZ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 417.497.090,84 İZMİR 13 MEHMET ÖMER KOÇ ÜCRET GELİRİ ELDE ETME FAALİYETLERİ 414.993.536,41 İSTANBUL 14 (*) (*) (*) (*) 15 (*) (*) (*) (*) 16 (*) (*) (*) (*) 17 EKREM CENGİZ KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 397.509.699,21 İSTANBUL 18 (*) (*) (*) (*) 19 (*) (*) (*) (*) 20 VELİ ERGİN İMRE KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ 297.765.221,63 İSTANBUL (*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler (*) Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler (Sürecek)

Kaynak: AA