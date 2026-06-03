Türkiye'nin 2050 Vizyonu Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin 2050 Vizyonu Tanıtıldı

03.06.2026 16:26
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Anahtar Parti, İstanbul'da 2050 Vizyonu programını tanıttı. Hedef, sürdürülebilir kalkınma.

Anahtar Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığınca İstanbul'da " Türkiye'nin Yeni Kalkınma Rotası: 2050 Vizyonu" programı düzenlendi.

Şişli'deki bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, siyasi kavgayla değil, Türk milletinin kapasitesiyle kurulmuş bir parti olduklarını söyledi.

Ağıralioğlu, "Stratejik verimlilik, denetim, rekabet, hesap verilebilirlik, şeffaflık, yönetilebilirlik, bu kavramlar etrafında önümüzdeki dönemin ihtiyaçlar hiyerarşisini yönetim modellemesine dönüştürmek zorunda olduğumuz bir iklimin siyasetçileriyiz biz. Risklerimizi, imkanlarımızı biliyoruz. Nelerimizin eksik olduğunu, neyi çalışarak, neyi ortaklaşarak, neyi hedefimize koyarak başarabileceğimizi, nelere nasıl ulaşabileceğimizi plan yaparak yönetmeye geliyoruz." dedi.

Türkiye'nin planlama sorunu olduğunu ve kapasitesine göre yönetilemediğini öne süren Ağıralioğlu, Türkiye'nin rahatlıkla Almanya olabilme kapasitesini yakalayabileceğini ifade etti.

İlkeli ve hesap verilebilir siyaset vurgusu yapan Ağıralioğlu, "Yaptıklarımızı bir sistemle yapacağız, bilenlere soracağız, bilenlerin dediğini yapacağız, yaptığımızın hesabını vereceğiz, ülke ayağa kalkacak." diye konuştu.

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın ise partisinin hazırladığı "Türkiye'nin Yeni Kalkınma Rotası: 2050 Vizyonu" programının sunumunu gerçekleştirdi.

Anahtar Partinin 20 ay önce kurulduğunu hatırlatan Yalçın, bu sürede Türkiye ve dünyada çok önemli gelişmelerin yaşandığını ve artık Üçüncü Dünya Savaşı'ndan bahsedilmeye başlandığını dile getirdi.

Yalçın, ABD'nin son 30 yılda uyguladığı politikalar sonucunda imalat sanayisinin önemli bir bölümünü Çin ve Güney Asya'ya kaptırdığını, küresel sanayide ABD'nin payı yüzde 23'lerden yüzde 16'lara düşerken, Çin'in payının yüzde 2'lerden yüzde 30'lara çıktığını vurguladı.

Bu gelişmelerin tamamının Türkiye için risk oluşturduğunu ve çok iyi yönetilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, son dönemlerde yaşanan kur-enflasyon uyuşmazlığı, finansa erişim, yatırım iştahsızlığı ve ekonomideki genel verimlilik problemleriyle birlikte olumsuz sermaye hareketleri gördüklerini kaydetti.

"Anahtar Kalkınmanın Vizyonu", "Kalkınma İçin Hibrit Model", "Anahtar Kalkınma-Tarım, Su, Enerji, Bölgesel Kalkınma", "Kalkınmanın Finansmanı", "Sosyal Reformlar ve Kalkınma" ve "2050 Hedefleri" başlıklarından oluşan vizyon belgesinin sunumunu gerçekleştiren Yalçın, Türkiye'yi sürdürülebilir politikalarla yönetilen ve kalkınmasını tamamlamış bir devlet haline getirmek istediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 2050 Vizyonu Tanıtıldı - Son Dakika

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