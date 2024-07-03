Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup ettiği maç büyük coşkuyla kutlandı

Güncel

Rize, Gümüşhane, Ordu ve Bayburt'ta vatandaşlar, Türkiye'nin, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan izledi

Rizeli vatandaşlar, milli heyecana Rize Belediyesi tarafından Sahil Parkı'nda kurulan dev ekranda eşlik etti.

Ellerindeki Türk bayrakları ile tezahüratta bulunan vatandaşlar, alkışlarla da Milli Takım'a destekte bulundu.

Rize Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

Karşılaşmayı Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin de vatandaşlarla izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi ile vatandaşlar büyük sevinç yaşadı, şehir merkezinde araçlarıyla konvoylar oluşturdu.

Gümüşhane

Gümüşhane'de vatandaşlar, Gümüşhane Belediyesi önündeki dev ekranda milli heyecanı hep beraber yaşadı.

Müsabakayı Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de vatandaşlarla birlikte izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmasının ardından vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve araç konvoyları ile kutlama yaptı.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesindeki Durugöl Mahallesi'nde parka milli maç için dev ekran kuruldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Bazı vatandaşlar araçlarıyla şehir turu attı.

Bayburt

Bayburt'ta da vatandaşlar, maçı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün kurduğu dev ekrandan izledi.

Karşılaşmayı çok sayıda vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla takip etti.

Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesiyle vatandaşlar, galibiyetin sevincini, Cumhuriyet Caddesi'nde araç konvoyları oluşturarak kutladı.