Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti.
Bağcı, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği memleketi Dodurga ilçesinde Çetinkaya'yı tebrik ederek, görevinde başarı dileklerini iletti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Çetinkaya da, Bağcı'ya teşekkür ederek, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya'yı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?