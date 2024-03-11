Türkiye\'nin Bişkek Büyükelçiliği Ramazan Ayında Toplu İftar Programı Düzenledi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te ramazan ayının ilk gününde toplu iftar programı düzenledi.
Merkez İmam Serahsi Camisi avlusunda cemaate verilen iftarın ev sahipliğini Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan yaptı.
Cemaat, akşam ezanının okunmasının ardından vakit namazını eda etti.
Ardından caminin avlusunda iftar yapıldı.
Davetlilere Kırgızistan mutfağından geleneksel lezzetler ikram edildi.
Müftülük Temsilcisi Yunus Saranov, AA muhabirine, merkez camide, ramazan ayının ilk günkü iftar sofrasını Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin açtığını söyledi.
Saranov, "Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği çalışanlarından, Türk halkından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kardeşliğimiz ve dostluğumuz asla bozulmasın." dedi.
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