Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi'ne Büyükelçi Akçapar'dan güven mektubu

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar güven mektubunu BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya'ya sundu.
Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Büyükelçi Burak Akçapar güven mektubunu BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya'ya sundu." ifadesi kullanıldı.
BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada da Büyükelçi Akçapar'ın güven mektubunu Valovaya'ya sunduğu bildirildi.
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