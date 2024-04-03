Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM ve İİT temsilcilerini iftarda bir araya getirdi

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, BM ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) temsilcilerini iftarda bir araya getirdi.
Önal'ın New York'taki Türkevi'nde düzenlediği iftar programına BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos ile İİT üyelerinin daimi temsilcileri katıldı.
Burada bir konuşma yapan Önal, ramazanın dua, merhamet ve tefekkür ayı, aynı zamanda daha az imkanları olanlarla paylaşma ve empati kurma ayı olduğunu ifade etti.
Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Önal, acilen ateşkes ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanması ile iki devletli vizyon çerçevesinde sürdürülebilir çözüm için somut adım atılması konusunda Türkiye'nin azami çaba sarf etmeye devam edeceğini dile getirdi.
İslam karşıtlığı ile dini ayrımcılığın her türü ve formuyla mücadele edilmesinin öneminin altını çizen Büyükelçi Önal, BM Genel Kurulu'nun İslam Karşıtlığıyla Mücadele alanında kabul ettiği kararın uygulanması gerektiğini söyledi.
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