Türkiye'nin Borç Yükü Kritik Eşiği Geçti

06.05.2026 02:00
CHP'li Akay, borç stoku ve faiz yükünün alarm verici seviyelere yükseldiğini açıkladı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mart ayında toplam borç stokunun 14 trilyon 447 milyar liraya yükseldiğini, bu borcun faiz yükünün ise 11 trilyon 401 milyar liraya ulaştığını aktararak, "Faiz yükünün bu denli hızlı artması, ekonominin üretim yerine finansman maliyetine çalıştığını gösteriyor. Her geçen gün büyüyen faiz yükü, eğitimden sağlığa, yatırımdan sosyal desteklere kadar tüm alanların kaynağını emiyor" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinde tablonun giderek ağırlaştığını belirterek, "Hazine'nin borcu büyüyor, vatandaşın ticareti tıkanıyor. Rakamlar artık bir gerçeği açıkça ortaya koyuyor, sistem sürdürülebilir olmaktan çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Hazine'nin toplam borç stokunun 14 trilyon 447 milyar liraya yükseldiğini ve borcun faiz yükünün ise 11 trilyon 401 milyar liraya ulaştığını kaydeden Akay, şunları kaydetti:

"Türkiye artık sadece borçlanmıyor, borcun faizini taşımakta zorlanıyor. Faiz yükünün bu denli hızlı artması, ekonominin üretim yerine finansman maliyetine çalıştığını gösteriyor. Bu tablo basit bir mali veri değil. Bu, geleceğin ipotek altına alınmasıdır. Her geçen gün büyüyen faiz yükü, eğitimden sağlığa, yatırımdan sosyal desteklere kadar tüm alanların kaynağını emiyor."

Ekonomideki bozulma sadece kamu maliyesiyle sınırlı değil. Reel sektörde alarm daha da yüksek. Mart ayında karşılıksız çek sayısı geçen yıla göre yüzde 100 artarak 32 bine çıktı. Daha çarpıcı olan ise tutar yüzde 176 artışla 33,4 milyar lira. Yılın ilk üç ayında ise 77 milyar liralık 75 bin çek karşılıksız kaldı. Bu ne demek? Bu, piyasada güvenin çöktüğü anlamına gelir. Bu, esnafın mal satıp parasını alamadığı, sanayicinin üretip tahsilat yapamadığı bir düzen demektir."

