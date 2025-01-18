Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

18.01.2025 14:16
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Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Küçükcan, ziyaretin amacının Türkiye ile Endonezya arasındaki güçlü ortaklığı yeniden teyit etmek olduğunu belirtti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun kendisini sıcak bir şekilde karşıladığını aktaran Küçükcan, 2025'te iki dost ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 75. yıl dönümü vesilesiyle Büyükelçiliğin Türkiye ile Endonezya arasındaki güçlü bağların farkındalığını artırmak için bir dizi sosyal, kültürel ve diplomatik etkinlik düzenlemeyi planladığını, Sugiono'nun bu etkinliklere desteğini teyit ettiğini kaydetti.

Büyükelçi Küçükcan, 2020'de Bali'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde Türkiye ve Endonezya arasındaki ortaklığı pekiştirmek için Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin kurulduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto başkanlığında yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının iki ülke arasındaki ilişkileri her düzeyde artıracağını ifade etti.

Türkiye ve Endonezya arasındaki yıllık toplam ticaret hacminin yaklaşık 1,5 milyar dolar civarında olduğuna işaret eden Küçükcan, her iki ülke liderlerinin yıllık 10 milyar ABD doları ticaret hacmi hedefi koyduğunu hatırlattı.

Büyükelçi Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'ya Türkiye ve Endonezya arasında yükselen kültür, eğitim ve ekonomik diplomasisi ile Cakarta'da Türkçe dil kursları ve kültürel etkinlikler düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü hakkında bilgi verdi.

Türk üniversitelerinde 4 bin 500'den fazla Endonezyalı öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Küçükcan, Türk ve Endonezya üniversiteleri arasındaki akademik işbirliğini genişletirken bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Büyükelçi Küçükcan, görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularındaki işbirliğinin artırılmasından duyulan memnuniyeti ifade ederek Türk şirketlerinin, Endonezya'ya yatırım yapmaya yönelik ilgilerinin özellikle inşaat, sağlık, enerji, gıda ve savunma sektörlerinde artış gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü - Son Dakika
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