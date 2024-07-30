Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu

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Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansına (APS) nezaket ziyaretinde bulundu.

APS Genel Müdürü Thierno Amadou Sy tarafından karşılanan Sağman, APS'nin kuruluşu ve işleyişine ilişkin Sy'den bilgi aldı.

Büyükelçi Sağman, her iki ülkenin birbirini daha iyi tanıyabilmesi için medya alanındaki işbirliklerinin önem taşıdığını belirterek, bu konuda Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu söyledi.

APS Genel Müdürü Sy de kapasitelerini geliştirmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) ile işbirliği yapmak istediklerini Büyükelçi Sağman'a iletti.

Sy, özellikle uluslararası habercilik konusunda AA'nın deneyimlerinden yararlanmak istediklerini vurgulayarak, gelecek günlerde Türkiye'ye ziyaret düzenlemeyi planladığını dile getirdi.

Batı Afrika'nın lider haber ajansı olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Sy, bu kapsamda AA ile yapacakları tecrübe paylaşımının önemine işaret etti.

Sağman ve Sy, görüşmenin ardından APS'nin multimedya merkezini gezdi, çalışanlarla sohbet etti.