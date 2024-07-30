Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı (APS) Genel Müdürü Thierno Amadou Sy tarafından karşılandı. Sağman, APS'nin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi aldı ve medya alanındaki işbirliklerinin önemine vurgu yaparak Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu belirtti. APS Genel Müdürü Sy ise Anadolu Ajansı (AA) ile işbirliği yapmak istediklerini ve AA'nın uluslararası habercilik konusundaki deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Sağman ve Sy, görüşmenin ardından APS'nin multimedya merkezini gezdi ve çalışanlarla sohbet etti.

30.07.2024 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansına (APS) nezaket ziyaretinde bulundu.

APS Genel Müdürü Thierno Amadou Sy tarafından karşılanan Sağman, APS'nin kuruluşu ve işleyişine ilişkin Sy'den bilgi aldı.

Büyükelçi Sağman, her iki ülkenin birbirini daha iyi tanıyabilmesi için medya alanındaki işbirliklerinin önem taşıdığını belirterek, bu konuda Türkiye'nin desteğe hazır olduğunu söyledi.

APS Genel Müdürü Sy de kapasitelerini geliştirmek amacıyla Anadolu Ajansı (AA) ile işbirliği yapmak istediklerini Büyükelçi Sağman'a iletti.

Sy, özellikle uluslararası habercilik konusunda AA'nın deneyimlerinden yararlanmak istediklerini vurgulayarak, gelecek günlerde Türkiye'ye ziyaret düzenlemeyi planladığını dile getirdi.

Batı Afrika'nın lider haber ajansı olmayı hedeflediklerine dikkati çeken Sy, bu kapsamda AA ile yapacakları tecrübe paylaşımının önemine işaret etti.

Sağman ve Sy, görüşmenin ardından APS'nin multimedya merkezini gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Senegal, Türkiye, Dakar, Diplomasi, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:22 Düzenleme TBMM’den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu
11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
13:47 Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı
12:51 Cemil İpekçi’nin pansiyonunda kanalizasyon patladı Belediyeye seslenip öfke kustu Cemil İpekçi'nin pansiyonunda kanalizasyon patladı! Belediyeye seslenip öfke kustu
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 14:18:53. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Senegal Haber Ajansı'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement