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Türkiye'nin Deniz Gücü Güçleniyor

11.06.2026 17:09
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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Türkiye'nin caydırıcı deniz gücünü vurguladı. Yeni sistemler tanıtıldı.

(ANTALYA) -Haber: Melis YILDIRIM- Kamera: Hakan KARADUMAN

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Denizkurdu-2 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü'nde, " Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. TSK'nın muharebe gücü yüksektir" dedi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, hava savunma muhribi KOCATEPE, milli denizaltı ATILAY ve 2027 Eylül ayı sonunda denize indirilcek milli uçak gemisi ile Deniz Kuvvetleri'nin anavatana denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma kabiliyetinin güçleneceğini vurguladı.

Denizkurdu-2 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü, Antalya Körfezi'nde yapıldı. Faaliyeti TCG Anadolu'dan takip eden Genelkurmay Başkanı Ogeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile tatbikata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"YAŞANAN GELİŞMELER CAYDIRICI BİR DENİZ KUVVETLERİNE SAHİP OLMA HEDEFİMİZİN DOĞRULUĞUNU TEYİT EDİYOR""

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatın icra edildiği bu kritik dönemde, dünyadaki gelişmeler ve bölgedeki durumu hassasiyetle takip ettiklerini söyleyerek, "Yaşanan gelişmeler güçlü, etkin ve caydırıcı bir Deniz Kuvvetlerine sahip olma hedefimizin doğruluğunu ve bu yolda attığımız adımların önemini teyit etmektedir" dedi.

Geleceğin muharebelerinin kaderini belirleyecek insansız sistemler alanında Türkiye'nin dünyada öncü konumda bulunduğu SİHA'ların, SİDA'ların ve kamikaze İDA'ların envantere alındığını belirten Tatlıoğlu, bu unsurların en etkin biçimde kullanılması için taktiklerin geliştirildiğini kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında gelecekte oyun değiştirici olacak ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu insansız sualtı sistemleri alanında milli savunma sanayi firmalarımızın desteğiyle çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Bu yetenekleri Türk Deniz Kuvvetlerimize kazandırmak ve daha güçlü ve daha caydırıcı bir yapıya kavuşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Nitekim hassasiyetle takip ettiğimiz hava savunma muhribi KOCATEPE, milli denizaltı ATILAY ve 2027 yılında denize indireceğimiz uçak gemisiyle, 2027 Eylül ayı sonunda denize indireceğimiz uçak gemisiyle Deniz Kuvvetlerimiz Mavi Vatan'da ve ötesinde, anavatana denizden gelebilecek her türlü tehdide karşı savunma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye gibi görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır."

"TSK BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR CAYDIRICI GÜÇTÜR"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, tatbikat süresince personelin eğitim seviyesine, üstün performansına, disiplinine ve kuvvetler arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi. Orgeneral Bayraktaroğlu, şöyle konuştu:

"TSK elde ettiği imkan ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güçtür. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri de Mavi Vatan'dır. Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimiz Deniz Kuvvetlerimiz tarafından korunmaktadır. Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru, oyun kurucusu ve küresel bir güçtür. TSK'nın muharebe gücü yüksektir. Her türlü harekatı yapacak imkan ve kabiliyete sahiptir. TSK savunma sanayimiz ile birleşik pozisyon yaratmıştır. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yüksek teknoloj ürünü insanlı ve insansız platformlar envantere kazandırılmıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Deniz Gücü Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Erkan Cakici Erkan Cakici:
    şu gençlere bak yahu silah sanayisine mi yoksa okula mı para harcansa gücü gereken yer bellidir bütün kaynaklar buraya gittiğine bakarsan genç işsiz kalıyo 0 0 Yanıtla
  • Ünsal Gur Ünsal Gur:
    bu tür harcamaların vergi mükellefleri tarafından desteklendiği düşünülürse sonuçları net olmalıdır devlet bu konuya açıklık getirmeli toplum bilmeli parasının nereye gitti 0 0 Yanıtla
  • Hale Can Hale Can:
    avrupada böyle tatbikatlar sık yapılıyo da burada haber olması hoş tabi ama bunun operasyonel sonuçları nedir bilemiyorum yani güzel şeyler söyleniyo da pratikte nasıl olur onu göreceğiz 0 0 Yanıtla
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