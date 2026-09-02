Türkiye'nin desteği Bosna Hersek ordusunun modernizasyonunda kilit rol oynuyor

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin savunma alanındaki desteğinin Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli rol oynadığını belirtti.

Bakan Helez, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen savunma fuarı "Balkan Kalkanı (Balkan Shield)" kapsamında Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Zekeriyya Şahin, BMC Otomotiv Genel Müdürü Lütfi Balık ve Türk temsilcilerle bir araya geldi.

Bosna Hersek'in Türkiye'den Kirpi II zırhlı araçlar teslim aldığını anımsatan Helez, savunma alanında antidron sistemlerinin tedarikine yönelik de sözleşme imzalandığını anımsattı.

Helez, "Türkiye'nin savunma alanındaki desteği Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonunda önemli rol oynuyor." dedi.

Bosna Hersekli askerlerin çeşitli alanlarda Türkiye'de eğitim almaları konusunun da görüşüldüğünü ifade eden Helez, savunma işbirliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Saraybosna'da düzenlenen savunma fuarı "Balkan Kalkanı (Balkan Shield)" 4 Eylül'de sona erecek.