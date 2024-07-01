Türkiye'nin Doğurganlık Hızı Hızla Düşüyor

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye'nin doğurganlık hızının hızla düştüğünü belirterek, bu konuda seferber olunacak bir durumda olunduğunu söyledi.

Keşir, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca parti genel merkezinde düzenlenen "Nüfus Dinamikleri Riskler, Uluslararası Uygulamalar, Politika Önerileri Çalıştayı"nda, TÜİK'in 15 Mayıs'ta Türkiye'deki doğurganlık hızına ilişkin istatistikleri yayımladığını anımsattı.

Doğurganlık hızında 2019'dan itibaren çok hızlı düşüş olduğunu belirten Keşir, Türkiye'nin ilk defa bu konuda OECD ülkeleri ortalamasının altına düştüğüne dikkati çekti.

Doğurganlık hızının genç nüfus açısından önemine değinen Keşir, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz iki kritik eşik var. Birincisi 2,1 eşiği. Türkiye bu eşiğe çok hızlı geldi. Bu eşikten sonra nüfus yenilenmiyor. Bir başka kritik eşik 1,9. 1,9'dan sonra tekrar bunu geriye çevirmek, yükseltmek çok zorlaşıyor. Türkiye 1,51'i gördü. Burada seferber olacak bir durumdayız."

"Bir rapor çıkarmayı amaçlıyoruz"

Keşir, çalıştay ile "Bu hızlı düşüşü nasıl durdurabiliriz?" ve "Doğurğanlık hızı nasıl artırılır?" sorularına cevap almayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çalıştayda gençlerin görüşlerini de alacaklarını belirten Keşir, "Konunun sadece ekonomik boyutu yok. Konunun psikolojik, sosyolojik, çalışan ve işveren boyutu da var. Hepsini burada multidisipliner bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz multidisipliner, bütüncül bir yaklaşımla bugün katılımcıların tecrübelerini, deneyimlerini, bilgilerini, araştırmalarını ve en sonunda politika önerilerini çıkarabileceğimiz bir rapor çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Daha sonra TÜİK Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, "Doğurganlığın Azalmasına Etki Eden Etmenler" konulu sunum yaptı.

Çalıştayda, Doğurganlık Oranlarındaki Eğilimler-Düşüşün Temel Nedenleri, Uluslararası Deneyimler, Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Yeni Politika Önerileri başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.

Toplantıya, farklı bakanlıklardan temsilciler, akademisyenler, sendika ve STK temsilcileri ile partililer katıldı.