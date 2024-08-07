Türkiye'nin en büyük buzul gölüne doğa yürüyüşü - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük buzul gölüne doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği öncülüğünde bir araya gelen 20 dağcı, Türkiye'nin en büyük buzul gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı.

07.08.2024 19:21
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Türkiye'nin en büyük buzul gölüne doğa yürüyüşü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği öncülüğünde bir araya gelen 20 dağcı, Türkiye'nin en büyük buzul gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı.

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 20 kişilik grup, Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda yer alan Kırmızıtaş Buzul Gölü bölgesine hareket etti. Bölgede kahvaltı yapan dağcılar, daha sonra Türkiye'nin en büyük buzul gölünün etrafında yürüyüş düzenledi.

Açıklamalarda bulunan YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, "Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu haftaki rotamız Kırmızıtaş Gölü oldu. Kırmızıtaş Gölü, Türkiye'nin en büyük buzul gölüdür. Yüzölçümü ile Türkiye'deki bütün buzul göllerini geride bırakıyor. Bu göl, ismini etrafındaki kırmızı taşlardan alıyor. Geçen yıl geldiğimiz gölün hemen hemen tamamı açılmıştı. Lakin bu sene ağustosun ortalarındayız, hala gölün 3'te biri açılmış durumda. Arkamda gördüğünüz dağların heybetli duruşu göle yansımış durumda. Bugün 20 kişilik ekiple birlikte göle ulaşmak için 3 saat 30 dakika yürüyüşümüz oldu ve 2 saat 30 dakika inişimiz olacaktır. Zor bir parkur, yolu çok uzun bir yer ama bildiğiniz gibi güzel olan her şeye ulaşılmak da o kadar zordur. Diğer yandan Hakkari bölgesinin ekoturizminin gelişmesi noktasında hepimiz duyarlı olalım ve çevremizi temiz tutalım, koruyalım" dedi.

Kaynak: İHA

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