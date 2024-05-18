Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Gaziantep'te hizmete açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Gaziantep'te hizmete açıldı

Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi Gaziantep'te hizmet vermeye başladı. Kütüphane, gençlere ve eğitime yönelik projeleriyle dikkat çeken Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından açıldı.

18.05.2024 21:35
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Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Gaziantep'te hizmete açıldı

Şahinbey Millet Kütüphanesi hizmet vermeye başladı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan ve Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi vatandaşın hizmetine açıldı.

Gençlere ve eğitime yönelik projeleriyle vatandaşın takdirini kazanan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesini Gaziantep'e kazandırdı. Akkent Mahallesi'nde 40 bin metrekarelik alana yapılan Şahinbey Millet Kütüphanesi grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, kafeterya, internet ve ücretsiz çorba hizmetleri ile hizmet vermeye başladı.

"Heyecanla beklenen o an geldi"

Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesinin Gaziantep'in ve Şahinbey'in hizmetine sunulduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "Gençlerimizin heyecanla beklediği o an geldi ve Şahinbey Millet Kütüphanesi'ni vatandaşımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk. Temelini attığımız ilk günden bu yana şehrimize böyle bir eseri kazandırmak için büyük bir fedakarlık ile çalıştık. 40 bin metrekare alan üzerine inşa ettiğimiz kütüphanemiz 500 bin kitap kapasiteli ve içerisinde grup çalışma salonları, çocuk kütüphanesi, engelsiz yaşam kütüphanesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hazırlık, lisans ve lisansüstü çalışma salonları, bilgisayarlı çalışma salonları, güzel sanatlar ve mühendislik çalışma alanları ile öğrencilerimize hizmet verecek. Kütüphanemiz aynı anda 4 bin 500, günlük 20 bin öğrencimize ve vatandaşımıza hizmet verecek. Kütüphanemizde bilgisayar, internet ve çorba bizden çalışmak ve başarmak ise gençlerimizden. Kütüphanemizi gençlik haftasında vatandaşımızın hizmetine sunduk. Kütüphanemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu

Akıllı kütüphane

Mimarisi ve fonksiyonları ile akıllı kütüphane özelliğini taşıyan Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin çatısı titanyum malzemelerden yapılıyor. Binanın çatısına kurulan güneş panelleri binanın elektik ihtiyacını karşılarken, çevresine kurulan 30 tonluk depolar sayesinde toplanan sular filtreden geçirilerek yeşil alanların sulanmasında kullanılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük ikinci kütüphanesi Gaziantep'te hizmete açıldı - Son Dakika

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