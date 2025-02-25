Türkiye'nin Güncel Sorunlarına Çözüm Arayan Panel Dizisi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Güncel Sorunlarına Çözüm Arayan Panel Dizisi Başlıyor

İdeaPolitik Enstitü ve Kadıköy Belediyesi, 'Türkiye'nin 10 Güncel Problemi ve İdeal Çözümleri' başlıklı bir panel dizisi başlatıyor. Katılımcıların aktif katılımını teşvik eden panel, diyalog odaklı bir yaklaşım sunacak. İlk toplantı 1 Mart'ta Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

25.02.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- İdeaPolitik Enstitü ve Kadıköy Belediyesi, Türkiye'nin güncel sorunlarına çözüm aramak amacıyla ortak bir panel dizisi başlatıyor. "Türkiye'nin 10 Güncel Problemi ve İdeal Çözümleri" başlıklı panel dizisi, monolog yerine diyalog odaklı bir yaklaşımla katılımcıların aktif katılımını teşvik eden bir platform sunmayı hedefliyor.

İdeaPolitik Genel Direktörü ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım, X hesabından yaptığı duyuruda Kadıköy Belediyesi ile ortak bir panel dizisi başlatacaklarını duyurdu. "Türkiye'nin on güncel problemini ele alıp bunlara ideal çözümlerin nasıl olabileceğini tartışacağız" diyen Kakışım, oturumların monolog şeklinde değil, diyalog şeklinde geçeceğini de ifade etti. Kakışım'ın açıklaması şu şekilde:

"Oturumlar monolog değil diyalog şeklinde geçecek. Katılımcılara bir beyin fırtınası vadediyoruz. Sadece dinlemek için değil konuşmak, söz söylemek için herkesin katılımını bekleriz. Gelin beraber düşünelim, tartışalım, ülkemiz için fikir üretelim. Tüm dostları bekliyoruz."

İlk toplantı 1 Mart'ta

Panel dizisi sadece dinlemek için değil, konuşmak ve söz söylemek isteyen herkesin katılımına açık bir platform sunuyor. Türkiye'nin geleceğine dair söz söylemek isteyen her kesimden vatandaşa kapılarını açan panel dizisi kapsamında ilk buluşma, 1 Mart Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Kaynak: ANKA

Kadıköy Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Etkinlikler, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Güncel Sorunlarına Çözüm Arayan Panel Dizisi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:37 Katil kocadan kan donduran plan Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı
15:15 Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:06 CHP’li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf
12:17 YÖK’ten İmamoğlu’nun başını ağrıtacak diploma raporu YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
21:54 Derbide kazanan yok Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı Derbide kazanan yok! Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı
21:24 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında isabetli şut yok
21:23 Türkiye’de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor Türkiye'de ürettiği neyleri yurt dışına tanesi 7 bin liradan satıyor
21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:50 Osimhen’den Mert Hakan’a ortalığı karıştıracak hareket Osimhen'den Mert Hakan'a ortalığı karıştıracak hareket
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bir imtihan yeridir, ekonomik zorluklar gelip geçer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 16:20:53. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Güncel Sorunlarına Çözüm Arayan Panel Dizisi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.