Türkiye'nin Güncel Sorunlarına Çözüm Arayan Panel Dizisi Başlıyor

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(İSTANBUL)- İdeaPolitik Enstitü ve Kadıköy Belediyesi, Türkiye'nin güncel sorunlarına çözüm aramak amacıyla ortak bir panel dizisi başlatıyor. "Türkiye'nin 10 Güncel Problemi ve İdeal Çözümleri" başlıklı panel dizisi, monolog yerine diyalog odaklı bir yaklaşımla katılımcıların aktif katılımını teşvik eden bir platform sunmayı hedefliyor.

İdeaPolitik Genel Direktörü ve Siyaset Bilimci Doç. Dr. Can Kakışım, X hesabından yaptığı duyuruda Kadıköy Belediyesi ile ortak bir panel dizisi başlatacaklarını duyurdu. "Türkiye'nin on güncel problemini ele alıp bunlara ideal çözümlerin nasıl olabileceğini tartışacağız" diyen Kakışım, oturumların monolog şeklinde değil, diyalog şeklinde geçeceğini de ifade etti. Kakışım'ın açıklaması şu şekilde:

"Oturumlar monolog değil diyalog şeklinde geçecek. Katılımcılara bir beyin fırtınası vadediyoruz. Sadece dinlemek için değil konuşmak, söz söylemek için herkesin katılımını bekleriz. Gelin beraber düşünelim, tartışalım, ülkemiz için fikir üretelim. Tüm dostları bekliyoruz."

İlk toplantı 1 Mart'ta

Panel dizisi sadece dinlemek için değil, konuşmak ve söz söylemek isteyen herkesin katılımına açık bir platform sunuyor. Türkiye'nin geleceğine dair söz söylemek isteyen her kesimden vatandaşa kapılarını açan panel dizisi kapsamında ilk buluşma, 1 Mart Cumartesi günü Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.