Türkiye'nin Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu

Türkiye\'nin Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu
18.05.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEÜN tarafından geliştirilen harita, heyelan riskini anlık olarak takip etme imkanı sunuyor.

ZONGULDAK'ta, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) tarafından yapılan çalışmayla Türkiye'de heyelan riskinin anlık olarak takip edilebileceği harita oluşturuldu. BEÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, "Dinamik olarak yağış durumuna bağlı heyelan riskini hesaplatma imkanına ve web üzerinden halkımızın kullanımına sunma imkanını yakaladık" dedi.

BEUN bünyesinde geliştirilen çalışma kapsamında; Türkiye'nin heyelan risk haritası oluşturuldu. 3 günlük hava tahmin verilerine göre dinamik olarak güncellenen harita sayesinde vatandaşlar, yaşadıkları bölgelerdeki heyelan riskini anlık olarak takip edebilecek. BEUN Mühendislik Fakültesi'nde geliştirilen sayısal modelleme sistemi, 10 farklı parametre kullanılarak hazırlandı. Çalışmayı yürüten BEUN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Türkiye'de en fazla can ve mal kaybına neden olan afetlerin başında heyelanların geldiğini söyledi.

'HEYALANLARLA İLGİLİ RİSK HARİTASI OLUŞTURMAK MÜMKÜN'

Kutoğlu, sayısal modelleme yöntemleriyle heyelan risk haritaları oluşturmanın mümkün olduğunu belirterek, "Depremlerden sonra Türkiye'deki en önemli mal ve can kaybına neden olan afetlerin başında heyelan geliyor. Erken uyarı çalışması bakımından, sayısal arazi modellemesi ile heyelanlarla ilgili risk haritaları oluşturmak mümkün. Verilerin yüksek doğrultuda çıkması gerekiyor. Toplam 10 farklı parametreyi işin içine katarak, her birini hesaplama içine katarak tüm Türkiye'nin sayısal heyelan risk haritasını oluşturduk" dedi.

'İNTERNET ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN ERİŞİMİNE AÇILACAK'

Çalışmada en etkili parametrenin arazinin sertlik derecesini gösteren VS30 değeri olduğunu ifade eden Kutoğlu, bunu yüzey pürüzlülüğü ve kara yollarına yakınlığın takip ettiğini söyledi. Zeminin su tutma kapasitesi, nehir yataklarına ve fay hatlarına yakınlık gibi kriterlerin de hesaplamalara dahil edildiğini aktaran Kutoğlu, oluşturulan haritanın web üzerinden vatandaşların erişimine açılacağını belirtti.

Vatandaşların harita üzerinden yaşadıkları bölgeyi seçerek 30 metre çözünürlükte heyelan risk seviyelerini görebileceğini kaydeden Kutoğlu, haritada kırmızı renklerin yüksek riski, mavi tonlarının ise düşük riski gösterdiğini ifade etti. Çalışmanın dinamik hale getirildiğini anlatan Kutoğlu, sistemin Avrupa Meteoroloji Merkezi'nden üç günlük hava tahmin verilerini otomatik olarak alarak yağış durumuna göre güncel heyelan risk haritaları oluşturabildiğini söyledi.

Konuyla ilgili örnek veren Kutoğlu, "Biz bu hesaplamayı ekranda gördüğünüz gibi 26 Nisan tarihinde yaptırmıştık. Dolayısıyla ileriye dönük üç gün boyunca alınacak yağış miktarına göre risk ihtimalleri bazı bölgelere göre daha da yükseldiğini gördük. Örneğin 3 günlük yağış riskini hesaba katmadan önce; Doğu Karadeniz Bölgesi'nde daha yüksek görünürken, Marmara Bölgesi'ndeki o tarihteki yağışlar, diğer bölgeden daha yükselmiş olduğunu ya da Batı Karadeniz Bölgesi'nde daha yükselmiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dinamik olarak yağış durumuna bağlı heyelan riskini hesaplatma imkanına ve web üzerinden halkımızın kullanımına sunma imkanını yakaladık" diye konuştu.

Hazırlanan sistemin kamu kurumları ve afet yönetimiyle ilgili kuruluşlar açısından da önemli bir kaynak olacağını belirten Kutoğlu, özellikle yüksek eğimli yapısı nedeniyle sık sık heyelanların yaşandığı Zonguldak'ta bu haritanın yerleşim planlamalarında karar vericilere ve yerel yönetimlere önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:41
Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a son kıyak Lafını bile etmedi
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:19
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
Akıllı telefon fiyatlarına dev zam yolda
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:55:59. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Heyelan Risk Haritası Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.