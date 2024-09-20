Türkiye’nin İhracatı 262 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika
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Türkiye’nin İhracatı 262 Milyar Dolara Yükseldi

Türkiye’nin İhracatı 262 Milyar Dolara Yükseldi

Bakan Kacır, sanayide büyük atılımlar ve ihracatın 36 milyardan 262 milyar dolara çıktığını açıkladı.

20.09.2024 00:41
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genç MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' törenine katıldı. Törende konuşan Kacır, " Türkiye, 22 yıl öncesine kadar endüstri devrimlerini kaçıran, ağır sanayi hamlelerini gerçekleştiremeyen, küresel değer zincirlerinden payını alamayan bir ülke konumundaydı. Ancak 2002 yılından itibaren sağlanan siyasi istikrarla, hemen her alanda olduğu gibi sanayide ve üretimde de güçlü bir iradeyle büyük atılımlar gerçekleştirdik" dedi.

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Kur'an-ı kerim tilaveti ile başlayan törene, Sanayi ve teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda iş insanı katıldı. Törende konuşan Kacır, "MÜSİAD ülkemizin 22 yıldır elde ettiği kazanımlara, büyümesine bölgesinde ve dünyada söz sahibi konuma gelmesine en yakından şahitlik etmiştir. Aynı zamanda sizler, bu yolda ödediğimiz bedellerin, önümüze konulan engellerin de en önemli tanıklarısınız. Hamdolsun hep birlikte elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk ve ülkemizi tasavvur ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye olma hedefine hep birlikte yaklaştırdık. Yılmadan, pes etmeden hedeflerimizden bir an bile geri adım atmadan kutlu davamızın neferleri ile birlikte 22 yıla asırlık kazanımlar sığdırdık. 2002'ye kadar süregelen tarihin ağır işleyişini hızlandırarak sanayi ve üretim odaklı kalkınma hamlesini gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Türkiye 22 yıl öncesine kadar endüstri devrimlerini kaçıran, ağır sanayi hamlelerini gerçekleştiremeyen, küresel değer zincirlerinden payını alamayan, üretimi ve ihracatı ıskalayan insan kaynağını değerlendirmeyen bir ülke konumundaydı. A l ncak 2002 yılından itibaren sağlanan siyasi istikrarla, hemen her alanda olduğu gibi sanayide ve üretimde de güçlü bir iradeyle büyük atılımlar gerçekleştirdik" diye konuştu.

'YILLIK İHRACATIMIZI 36 MİLYAR DOLARDAN 262 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK'

Bakan Kacır, "Sanayide çalışan sayımız; 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine yükseldi. Sayıları 191'den 362'ye çıkan Organize Sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgemiz Türkiye'nin üretim üstleri haline geldi. Otomotivden kimyaya, makineden çeliğe, beyaz eşyadan savunma ve havacılığa, tekstilden mobilyaya; sanayimizin tüm sektörlerinin öncülüğünde yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselttik" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türkiye’nin İhracatı 262 Milyar Dolara Yükseldi - Son Dakika

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