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- Türkiye'nin ikinci uzay misyonu 1 saat 10 dakika sürdü

Türkiye'nin ikinci astronotu 7 deney gerçekleştirdi

NEW MEXICO - Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ikinci uzay misyonu çerçevesinde "VSS Unity" isimli yörünge altı aracını taşıyan uçakla yörünge altında 7 deney gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ikinci uzay misyonu başarıyla tamamlandı. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in de içinde yer aldığı Virgin Galactic'e ait "VSS Unity" yörünge altı aracını taşıyan uçak, ABD yerel saatiyle 08.30'da New Mexico'daki Spaceport tesisinden havalanarak uzay yolculuğuna başladı. Atasever'in araştırmacı astronot olarak bulunduğu 4 astronot ve 2 pilottan 6 kişilik "Galactic 07" ekibini taşıyan uzay aracı TSİ 18.41'de ise iniş yaptı. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren uçuşta, "VSS Unity" yörünge altı aracı taşıyıcı uçak aracılığıyla yaklaşık 45 bin fitlik yüksekliğe erişerek, ardından hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştı. Yörünge altı uçuş sırasında 3 dakikalık serbest düşme fazında uzay ortamında insan vücudundaki fizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçlayan 7 deney gerçekleştiren Atasever, uçuşun ardından gerçekleştirdiği gerçekleştirilen basın toplantısında, "Uçuşun deneysel tarafı büyük bir başarıydı" dedi.

Son uçuşunu gerçekleştirdi

Atasever'in içinde bulunduğu VSS Unity, tarihi yolculuğuyla bu yıl yedinci ve toplamda 12. ve son uçuşunu gerçekleştirmiş oldu.

VSS Unity, ilk uzay uçuşunu 13 Aralık 2018'de gerçekleştirmişti.