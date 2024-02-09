İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü ailesi böyle takip etti - Son Dakika
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü ailesi böyle takip etti

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gezeravcı'nın akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.

09.02.2024 18:50  Güncelleme: 19:28
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü, memleketi Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağında heyecanla takip edildi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Çarşamba günü saat 17.20'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çıkış yaptı. Axiom-3 ekibi yaklaşık 48 saatlik yolculuğun ardından Florida açıklarına iniş yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

ALPER GEZERAVCI'NIN BABA OCAĞINDA DUYGU DOLU ANLAR

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın inişi, Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan baba ocağında heyecanla takip edildi. Gezeravcı'nın inişini televizyondan canlı yayında izleyen yakınları, o anlarda alkış tuttu. Gezeravcı'nın yakınları, Dragon kapsülünün inişi sırasında duygulu anlar yaşadı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü

ALPER GEZERAVCI DÜNYA'YA İNDİ

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibi, gemiye alınan Dragon kapsülünden çıkarıldı. Axiom Space, aralarında Gezeravcı'nın da bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınladı. Ax-3 ekibindeki Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt, kapsülden çıkarıldı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaleti açıklarında okyanusa iniş yapmasının ardından yer ekibi tarafından gemiye alınmıştı. Ax-3 ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) 7 Şubat TSİ 17.20'de ayrılmıştı.

Ailesi İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşünü böyle takip etti

UZAY YOLCULUĞU 18 OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı\'nın Dünya\'ya dönüşünü ailesi böyle takip etti
Kaynak: DHA

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