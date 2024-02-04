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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ülkemize dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ülkemize dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, ülkemize dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor

Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için dönüşünü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti. Gezeravcı, bu benzersiz yolculukta edindiği deneyimlerle ülkemize değer katmayı hedefliyor.

04.02.2024 14:03  Güncelleme: 14:05
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

"Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Kaynak: AA

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