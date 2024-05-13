Türkiye'nin ilk Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü açıldı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Araştırma İstasyonu açıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, enstitünün yaban hayatını araştırmak için bir öğretim üyesi grubuyla çalışmalarına başlayan ilk enstitü olduğunu belirtti. Enstitüde yabani hayvanların hastalıklarının tanı ve tedavisi, korunması, tür çeşitliliğinin ve nadir türlerin korunması gibi birçok alanda faaliyetler yapılacak.

13.05.2024 19:06
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Türkiye'nin ilk Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü açıldı

YÖK Başkanı Özvar: "Yaban hayatını bir öğretim üyesi grubuyla araştırmalara başlamak bir enstitü çatısı altında bir ilk olacak"

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulan Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Araştırma İstasyonu açılışında konuşan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de bir ilk. Yaban hayatını bir öğretim üyesi grubuyla araştırmalara başlamak bir enstitü çatısı altında bir ilk olacak" dedi.

Yabani hayvanlar ile ilgili hastalıkların tanı ve tedavisi, hastalıklarla mücadele, yaralı hayvanların bakım, besleme ve iyileştirme, refahlarını sağlama, rehabilitasyonlarını sağlama, Türkiye'deki biyolojik zenginliğin ortaya çıkarılması, tür çeşitliliğinin ve nadir türlerin yanı sıra özellikle bozkırlar ve sulak alanlar gibi değerli ekosistemlerin korunmasına yönelik çalışmalar, tür yok oluşlarını önlemek ve genetik kaynakların varlığını devam ettirmek gibi birçok alanda faaliyet ve çalışma yapılması için kurulan OMÜ Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Araştırma İstasyonu düzenlenen törenle açıldı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, Samsun Valisi Orhan Tavlı, YÖK Başkanı Özvar, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın katılımıyla açılan merkezde, protokol üyeleri ilk olarak kuş halkalama ilgili ilgili öğretim üyelerinden bilgi aldı. Akabinde merkezi gezen protokol üyeleri doğaya kuş bıraktı.

"Buranın uluslararası tanınması fevkalade önemli bir konu"

Başkan Özvar açılışta, "Buranın uluslararası tanınması fevkalade önemli bir konudur. Yaban Hayatı Araştırmaları Enstitüsü Türkiye'de bir ilk. Yaban hayatını bir öğretim üyesi grubuyla araştırmalara başlamak bir enstitü çatısı altında bir ilk olacak. Bunun Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi içinde olmuş olması bizler açısından da heyecan vericidir. Yabani hayvanların, kuşların, diğer canlıların hastalıkları başta olmak üzere popülasyonu, teşhis edilmesi, tedavi edilmesi, tekrardan doğaya salınması dahil olmak üzere, yaban hayatı sadece canlılarıyla, kuşlarıyla teşhis etmek, iyileştirmek değil ama aynı zamanda bu hayatın devamı noktasında da enstitünün neler yapılması gerektiği konusunda da çalışmaları olacaktır. Uluslararası öğretim elemanlarının enstitüsü de görevlendirilmesi mümkündür. Geçici olarak bir araştırma çerçevesinde bulunacak öğretim elemanları bulduğumuz takdirde enstitü uluslararası anlamda da tanınma sürecine girmiş olacaktır. Ek 46'ıncı madde yoluyla enstitü de belli bir sayıyla öğretim elemanı değerlendirmek mümkün olabilir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"1 yıla kadara enstitü bütün boyutlarıyla ortaya çıkmış olacak"

OMÜ Rektörü Yavuz Ünal ise, "Türkiye'deki kuş varlığının tamamının envanterini biz gözden geçireceğiz. Daha sonrasında bu veriyi toparlayacağız ve sonrasında analiz edeceğiz. 1 yıla kadara enstitü bütün boyutlarıyla ortaya çıkmış olacak. Bir diğeri burası ilk yardım ünitesi olarak planlandı. Biz yeniden bir klinik kurmak istemedik. Hekimler buradan müdahale edebilecek. Buradan hastanın da transferi sağlanabilecek" şeklinde konuştu.

Protokol üyelerinin toplu fotoğraf çektirmesi program sona erdi.

Kaynak: İHA

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yabani, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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