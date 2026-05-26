Türkiye'nin İthalat İhracat Sıralaması Düştü

Dünya Ticaret Örgütü'nün 2025 verileri, Türkiye'nin ithalatının 365,4 milyar dolarla 22'nci sırada olduğunu, ihracatının ise 273,4 milyar dolarla 31'inci sıraya gerilediğini gösterdi. Küresel ihracat yüzde 7,2 büyürken Türkiye'nin ihracat artışı yüzde 4,4'te kaldı. İthalatta en büyük tedarikçi Çin olurken, enerji ve sanayi girdileri öne çıktı.