Türkiye'nin İthalat İhracat Sıralaması Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin İthalat İhracat Sıralaması Düştü

26.05.2026 07:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, Türkiye ithalat 22'nci, ihracat 31'inci sırada.

Dünya Ticaret Örgütü'nün 2025 verileri, Türkiye'nin ithalatının 365,4 milyar dolarla 22'nci sırada olduğunu, ihracatının ise 273,4 milyar dolarla 31'inci sıraya gerilediğini gösterdi. Küresel ihracat yüzde 7,2 büyürken Türkiye'nin ihracat artışı yüzde 4,4'te kaldı. İthalatta en büyük tedarikçi Çin olurken, enerji ve sanayi girdileri öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi

Dünya Ticaret Örgütü, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İthalat İhracat Sıralaması Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

07:02
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
06:49
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nu arayıp tebrik etti
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
02:47
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 07:20:08. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İthalat İhracat Sıralaması Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.