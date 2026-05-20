Türkiye'nin Mavi Bayraklı Plajları 580'e Yükseldi
Türkiye'nin Mavi Bayraklı Plajları 580'e Yükseldi

20.05.2026 15:54
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısının 580'e çıktığını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısının 577'den 580'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) tarafından açıklanan 2026 yılı Mavi Bayrak ödüllerine göre, Türkiye genelinde mavi bayrak dalgalanan plaj sayısı 577'den 580'e yükseldi. Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı 3'üncü ülkesi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un daha önce kamuoyuyla paylaştığı yeni halk plajı projeleri, Türkiye'nin 'mavi büyüme' vizyonunun önemli adımları arasında yer alıyor. Bakan Ersoy, Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te çalışmaları süren yeni ücretsiz girişli halk plajlarıyla birlikte bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği halk plajı sayısının 2026 sonunda 23'e yükselmesinin hedeflendiğini kamuoyuna duyurdu. Bakan Ersoy, vatandaşların ücretsiz faydalandığı halk plajlarında çevre yönetimi, güvenlik, temizlik ve hizmet kalitesini uluslararası standartlarda büyütmeye devam edeceklerini vurguladı. Bu vizyon doğrultusunda hayata geçirilen ücretsiz girişli halk plajları, 2026 Mavi Bayrak listesinde de öne çıkan başlıklardan biri oldu. Antalya'da Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları, Muğla'da ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye giren Türkbükü Halk Plajı, mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Bakanlığın 5 yıldız konseptiyle hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajları, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki 'mavi' kıyı ağının en güçlü parçalarından biri haline geldi.

TURİZM TEKNELERİNDE DÜNYA DÖRDÜNCÜLÜĞÜ

Türkiye aynı zamanda turizm tekneleri kategorisindeki dünya dördüncülüğünü de korudu. Mavi Bayrak 2026 sonuçlarına göre, Türkiye'de 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. Türkiye'de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen programda; yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriter uluslararası denetim süreçleriyle takip ediliyor.

ANTALYA KIYILARI LİDER

Antalya, 2026 yılında 232 plajla Türkiye'nin en fazla mavi bayraklı plaja sahip ili olmayı bu yıl da sürdürdü. Muğla 113 plajla ikinci, İzmir ise 60 plajla üçüncü sırada yer aldı. Balıkesir 45, Aydın 39, Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 Mavi Bayraklı plajla listede öne çıkan iller arasında yer aldı. Bursa'nın 4 plajla yer aldığı listede, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı 1'er mavi bayraklı plajı bulundu.

Türkiye genelinde 2026 yılında mavi bayraklı marina sayısı 30, turizm teknesi sayısı 18, bireysel yat sayısı ise 26 olurken çevre odaklı turizm yatırımlarıyla birlikte Türkiye'nin kıyı turizmindeki uluslararası marka gücü de büyümeyi sürdürdü. 2026'da mavi bayrak ödüllerine layık görülen plajların listesine 'mavibayrak.org.tr' adresinden ulaşılabiliyor.

'SAHİLLERİMİZ ARTIK DÜNYA MARKASI'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahillerimiz, artık dünya markası. Mavi bayrakta dünya üçüncülüğümüzü bir kez daha koruduk. 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat mavi bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye; çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi. Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da mavi bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye'nin mavi bayrak haritasını daha da genişleteceğiz. Bu başarıda emeği bulunan TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve turizm sektörümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

