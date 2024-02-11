Türkiye'nin onur konuğu olduğu Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai'de başlıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin onur konuğu olduğu Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai'de başlıyor

Türkiye\'nin onur konuğu olduğu Dünya Hükümetler Zirvesi yarın Dubai\'de başlıyor

Türkiye'nin onur konukları arasında bulunduğu "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde yarın başlayacak.

11.02.2024 12:36
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Türkiye'nin onur konukları arasında bulunduğu "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde yarın başlayacak.

Zirveye ait internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 12-14 Şubat'ta "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla 11'incisi düzenlenecek zirvede, dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsatlar ve zorluklar ele alınacak.

Türkiye, Katar ve Hindistan'ın onur konuğu olduğu zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin yanı sıra çok sayıda bakan, devlet adamı, alanında uzman katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Sürdürülebilirlik ve Yeni Küresel Dönüşümler" temasıyla 13 Şubat'ta zirvede konuşma yapması bekleniyor.

Açıklamada sözlerine yer verilen BAE Kabine İşleri Bakanı ve Zirve Başkanı Muhammed bin Abdullah el-Karkavi, "Zirvede Türkiye, Hindistan ve Katar'ın onur konuğu olarak seçilmesi, BAE'yi üç ülkeyle bir araya getiren stratejik ilişkilerin ve ortaklıkların derinliğini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Onur konukları, topluma hizmet eden stratejik sektörlerde başarılı deneyimlere sahip ülkelerle ortaklıkları güçlendirmek üzere seçiliyor.

Zirvede ayrıca "etkin hükümetler için büyüme ve gelişim sürecini güçlendirme, yapay zeka ve gelecek sınırlar, kalkınma ve gelecekteki ekonomiler için yeni vizyon, eğitimin geleceği ve yarının toplumlarının beklentileri, sürdürülebilirlik ve yeni küresel dönüşümler, şehirleşme ve küresel sağlık öncelikleri" olmak üzere 6 ana temaya odaklanılacağı" kaydedildi.

Konuk ülkelerin başarılı deneyimlerini ve en iyi kalkınma uygulamalarını aktaracağı zirvede küresel düzeyde gelecekteki akımlar ve değişimlerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğini geliştirmenin yolları tartışılacak.

Kaynak: AA

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