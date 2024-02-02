Türkiye\'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Çin\'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi\'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'den Ticaret Bakanlığı ile iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyetle, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti.
Büyükelçi Musa, ziyarette, bölgenin en üst düzey siyasi yetkilisi konumundaki Çin Komünist Partisi Sincan Merkez Komitesi Sekreteri Ma Şingrui ile görüştü.
Türkiye'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile ticari ve ekonomik ilişkilerin yanında her alanda işbirliği geliştirmeyi istediğini dile getiren Musa, her
düzeydeki temasların genişletilmesiyle iki tarafın birbirini daha iyi anlamasını umduklarını belirtti.
Musa, iki taraf arasında ticaretin artırılması için fiyat avantajı olan ürünler hakkında ortak çalışma yapılmasını önerirken Türkiye'nin, Sincan'ın ticaretindeki payının artması beklentisini dile getirdi.
Türkiye'nin Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'ne destek verdiğini, Orta Koridor Projesi ile Kuşak ve Yol'un entegrasyonunu güçlendirmeye hazır olduğunu kaydeden Musa, iş insanlarının faaliyetlerinin kolaylaştırılması için Urumçi ile İstanbul arasında doğrudan tarifeli uçak seferlerinin başlatılmasının faydalı olacağını ifade etti.
Musa, Çin ile güvenlik alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi istediklerini, öğrenci değişimi, kültür ve eğitim programlarının geliştirilmesini umduklarını sözlerine ekledi.
Parti Sekreteri Ma da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ve farklı alanlardaki işbirliğinde olumlu ilerlemeler kaydedildiğine işaret etti.
Sincan ile Türkiye arasındaki dostane temasları sürdürmeyi, anlayışı ve karşılıklı güveni sürekli derinleştirmeyi ve ticaret hacmini artırmayı istediklerini kaydeden Ma, terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadelede işbirliğini geliştirmeyi istediklerini dile getirdi.
Musa ve beraberindekiler, Urumçi'deki şehir gezisinin ardından Vali Yardımcısı Sun Hongmey'in onurlarına verdiği akşam yemeği davetine katıldı.
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